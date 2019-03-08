شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: تناول مشروب كحولى كل ليلة يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم القاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن تناول مشروب كحولي واحد في اليوم قد يكون كافياً لإعطائك ضغط دم مرتفع.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون إن تناول ما بين سبعة إلى 13 مشروبًا في الأسبوع ، في المتوسط ​​، قد يؤدي إلى مضاعفة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الشديد.

ودرس الباحثون من مركز ويك فورست الطبي في كارولاينا الشمالية تأثير شرب الخمور على أكثر من 17 الف شخص.

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ووجد الباحثون أن شرب سبعة مشروبات أسبوعيًا في المتوسط ​​- يكفي لرفع خطر إصابة الشخص بارتفاع ضغط الدم بدرجة كبيرة.

وقال الدكتور "عامر علاء الدين" من مركز ويك فورست الطبي في كارولاينا الشمالية ومؤلف الدراسة "إنها أول دراسة تظهر أن استهلاك الكحول على حد سواء ثقيل أو معتدل يمكن أن يزيد من ارتفاع ضغط الدم."

وتابع الدكتور "علاء الدين" وفريقه أن الكحول يمكن أن يرفع ضغط الدم لأن المشروبات غالباً ما تكون مرتفعة في السعرات الحرارية، حيث يحتوي كأس كبير من النبيذ على 138 سعر حراري، وهو مماثل تقريباً لكيس من رقائق البطاطس المملحة الجاهزة.