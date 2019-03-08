ما هي أفضل الطرق لحدوث الحمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 مارس 2019 01:34 مساءً - تعتقد بعض النساء خصوصا اللواتي تزوجن حديثاً أن كثرة مرات الجماع تزيد من فرص الحل، وغيرها من المعتقدات الغير صحيحة، ولذلك تساعدك الدكتورة خلود محمود، اختصاصية النساء والولادة، على التعرف على أفضل طرق الحمل وأسهلها كالتالي:

الوزن المثالي بالنسبة للمرأة والرجل.

وضعية الجماع لا ترتبط بحدوث الحمل.

40% من مشاكل تأخر الانجاب بين الزوجين سببها الرجل وليس المرأة، ولذلك على المرأة عدم البحث عن حل لديها فقط.

ليس صحيحاً أن عمر الزوجين يؤثر على الحمل، فطالما هناك دورة منتظمة تصبح الفرصة موجودة، كما أن الرجل طالما احتفظ بنسبة حيوانات جيدة وسليمة ودون مشاكل يمكن أن يحدث الحمل ولو كان في سن السبعين.

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التوتر والضغط النفسي من أهم أسباب تأخر فرص الحمل لدى الزوجين.

لديك ستة أيام ذهبية لحدوث الحمل حيث يتم خلالها التبويض، ولذلك فلا داعي لتكرار الجماع كل يوم.

يجب أن تتأكدي من خلو عنق الرحم من الالتهابات، وكذلك عدم وجود أكياس على المبيض.