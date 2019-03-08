ما هي فوائد وأضرار الضوضاء البيضاء لمولودك؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 مارس 2019 01:34 مساءً - هل سمعت عن الضوضاء البيضاء؟، وربما أنت تعرفينها وتمارسينها مع مولودك ولكن لا تعرفين أن هذا هو اسمها، ولذلك يخبرك الدكتور محمد أبو داوود أخصائي طب الأطفال ما يلي:
الضوضاء البيضاء استخدمتها جداتنا عبر السنين لكي ينام الرضع.
وقد هدهدت الجدات الأطفال بأصوات متناغمة وذات تردد معين وهذا ما يعرف بالضوضاء البيضاء.
لاحظ العلماء أن الرضع ينامون بسبب هذه الأصوات ولذلك أطلقوا عليها هذا الاسم.
توصلت إحدى الدراسات إلى أن 80% من الرضع يشعرون بالنعاس بعد خمس دقائق من التعرض للضوضاء البيضاء.
وقد أطلق عليها اسم البيضاء لأنها تبدأ عالية ثم تقل تدريجياً حتى يدخل الطفل في مرحلة النوم.
ولكن من أضرارها أن الطفل يعتاد عليها ويصبح من المستحيل أن ينام بسهولة دونها.
هناك بعض الأمهات يستخدمن أجهزة تصدر هذه الضوضاء ولذلك فهي تسبب ضرراً بأذن الطفل.
ولذلك يجب أن تستخدمها الأم بعيداً عن أذنه.
ولا تستمر بها طول الليل.
ولكي لا يعتاد عليها يجب أن تستخدم طرقاً أخرى لينام الطفل ومنها التربيت وتدليك بطنه، وحمله واللف به في المكان.
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