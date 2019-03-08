جدول كمية الحليب اللازمة للرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 مارس 2019 01:34 مساءً - أعرف هل يشبع رضيعي أم لا؟ هذا السؤال المتكرر التي تطرحه الأمهات بحيث يعتقدن أن بكاء المولود سببه الجوع غالباً، ولذلك نقدم لك جدولاَ لكمية الحليب اللازمة لكل فترة من عمر الرضيع والتي يقدمها لك طبيب الأطفال محمد أبو داوود، مع ملاحظة أن الكمية يمكن حسابها بسهولة في حال الرضاعة الصناعية، أما في حال الرضاعة الطبيعية فمدة كل رضعة تحدد الكمية كالتالي: عمر الرضيع كمية الحليب في كل رضعة بالمليمتر المدة بين الرضعات في الشهر الأول 45- 90 2_3 ساعات في الشهر الثاني والثالث 120-150 3_4 ساعات في الشهر الرابع 120_180 Advertisements 3_4ساعات في الشهر الخامس 180-230 4_5ساعات في الشهر السادس 180-230 4_5ساعات في الشهر السابع تقل الكمية أو تنقص لأنط قمت بإدخال الطعام الخارجي

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