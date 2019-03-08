ازالة الكرش ونسف الدهون بضمادة الزنجبيل والعسل

يمكن إزالة الكرش ونسف الدهون بطرق مختلفة. ومن أبرزها اتباع نظام غذائي متوازن والامتناع عن تناول الأطعمة الدسمة والسكاكر وتنظيم الوجبات. لكن من تلك الطرق أيضاً تحضير الأحزمة الحارقة للدهون مثل ضمادة الزنجبيل والعسل.

ضمادة الزنجبيل والعسل لنسف الدهون

لنسف الدهون وخصوصاً في منطقة البطن يمكن اللجوء إلى الأحزمة الت ي تحتوي على مكونات طبيعية. ويتم تطبيقها على المنطقة المستهدفة ثم لف هذه المنطقة بنايلون مخصص لحفظ الطعام. فهذا يساعد أيضاً على تخليص الجسم من السموم ومن البقايا الضارة التي قد تسبب تجمع الدهون وخصوصاً في منطقة البطن.



وللحصول على النتيجة نفسها بطريقة سريعة وفعالة، من المفيد أيضاً تحضير ضمادة الزنجبيل والعسل.

ولذلك يجب القيام بهذه الخطوات: بللي منشفة ناعمة بالماء الساخن. قومي بعد ذلك بعصرها ولفها حول البطن والخاصرتين لمدة 5 دقائق. فهذا يساعد على فتح مسام بشرة هذه المنطقة.

بعد ذلك إ مزجي ملعقة وسط من الزنجبيل المطحون مع القليل من العسل (أو اللبن الزبادي أو زيت جوز الهند أو الخروع).

طبقي المزيج على كامل مساحة البطن ولفي المنشفة حولها ثم ثبتيها بالنايلون المخصص لحفظ الطعام. أتركي الضمادة لمدة ليلة كاملة أو لـ5 ساعات على الأقل.

ولمزيد من الفعالية وللحصول على أفضل نتيجة، كرري هذه الوصفة مرتين على الأقلّ أسبوعياً.

قد تشعرين في هذه الأثناء ببعض الوخز وهو أمر طبيعي. لكن لا تكرري تطبيق الضمادة في حال لاحظت احمرار بشرتك.

وتأكّدي أن هذه الوصفة تساعدك على تذويب الدهون وخصوصاً في منطقة البطن. فالزنجبيل يحتوي على مضادات الأكسدة المكافحة للشوارد الحرة التي تسبب تراكم الدهون في الجسم. كما أنه يعزّز عملية حرق الخلايا الدهنية.

Advertisements