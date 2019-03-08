سعودية تُحوِّل عقوبة قاضٍ أميركي إلى إشادة بسلوكها

تمكّنت مبتعثة سعودية تدعى تهاني المنيع، من النجاة من العقوبة بعد أن قرر القاضي العفو عنها بالإضافة إلى ذلك أشاد بسلوكها رغم ارتكابها 6 مخالفات مرورية استدعت محاكمتها.

وانتشر خلال الیومین الماضیین على نطاق واسع مقطع فیديو للمبتعثة في أميركا، أثناء وقوفھا أمام القاضي بسبب ترك سیارتھا في مكان غیر مخصص لوقوف السیارات، وكان اللافت في الفیديو الذي لقي استحسانا بین متداولیه، ھو إسقاط القاضي جمیع المخالفات عن المبتعثة، وثنائه علیھا قائلا: "أنتِ تتمتعین بسلوك ممتاز كشخص يدرس ھنا".

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وتعاطف القاضي مع الطالبة عندما علم أن بعض الشبان حطّموا زجاج سیارتھا فقرر عدم معاقبتها، بعدما تكبّدت تكلفة إصلاح سیارتھا.

وقالت تھاني المنیع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "معالي المواطن"، الذي يعرض على قناة "mbc" إنھا تخرّجت وعادت إلى المملكة منذ شھر ونصف الشهر، مشیرة إلى أن المخالفة المرورية كانت بسیطة وتتعلق بموقف السیارة كونه لا يحق لھا الوقوف أمام المنزل، وأضافت أنھا ارتكبت 6 مخالفات قیمة كل واحدة منھا 25 دولارا، قبل أن تتضاعف الغرامة بسبب تأخرھا في الدفع، لذا كانت ملزمة بالمثول أمام المحكمة.

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ولفتت إلى أن تصويرھا أثناء محاكمتھا كان مفاجأة وبخاصة أنھا لم تكن تتوقع وجود الكامیرات في المحكمة، مبینة أن ردة فعل الناس على الفیديو كانت إيجابیة.

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