التوابل والثوم يُمكنها تخفيف آلام التهاب المفاصل القاسية

يُؤثِّر مرض التهاب المفاصل على الكثير من الناس من جميع الأعمار، وفقا إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ويتم تشخيص 10 ملايين شخص في المملكة المتحدة بالتهاب المفاصل والغضروف مع التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو أكثر الأنواع شيوعا.

ويُمكن وفقا إلى تقرير نشرته صحيفة "إكسبريس"، التقليل من حدة وأعراض وحتى آلام التهاب مفاصل الروماتويدي من خلال إجراء بعض التغيرات على النظام الغذائي واتباع حمية بها الكثير من الثوم، وزعمت مؤسسة التهاب المفاصل أن إضافة المزيد من الثوم إلى وجبات الطعام يمكن أن يساعد في الوقاية من آلام التهاب المفاصل، لأنه يحتوي على مركب طبيعي يعمل كمضاد للالتهاب، وأن الالتهاب أحد الأسباب الرئيسية لآلام المفاصل حسبما قالت، لكنها حذرت من محاولة إضافة المزيد من الثوم الطازج إلى النظام الغذائي، لأن الثوم المعالج ليس له تأثير أكبر.

أقرأ يضًا

- باحثون يكتشفون علاج للتغلب على التهاب المفاصل "الروماتويدي"

وبيَّنت المؤسسسة أن التركيز الرئيسي يجب أن يكون للطعام، والثانوي على التوابل والإضافات، لكن عند اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات للمساعدة في الحدّ من الآلام والتهاب المفاصل، توجد الكثير من الفوائد المحتملة للتوابل التي يتم وضعها في الوجبات، ويوضح الباحثون من مؤسسة التهاب المفاصل أن الثوم إضافة لذيذة إلى أي طبق شهي مثل البصل والكراث، فإنه يحتوي على ثنائي سلفل ثنائي الأليل، وهو مركب مضاد للالتهابات ويحد من آثار السيتوكينات أو البروتينات الموالية للالتهابات، وبالتالي يمكن أن يساعد في مكافحة الألم والتهاب الغضروف والتهاب المفاصل.

وأكّد الباحثون على ضرورة اختار الثوم الطازج بدلا من المعالج أو المحفوظ لأن المواد الحافظة يمكن أن تضعف من قوته، ووفقا إلى المؤسسة يمكن للقرفة أن تقلل من آلام التهاب المفاصل إن تم تناولها بشكل منتظم، نظرا إلى احتوائها على السينامالديهايد وحمض سيناميك، وكلاهما له خصائص مضادة للأكسدة.

Advertisements

وأعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن تنكس الغضروف أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعا، ويرجع ذلك إلى انخفاض تدريجي في الغضروف السلس الذي يربط المفاصل، بمجرد أن يبدأ الغضروف بالتقلص تعمل الأوتار والأربطة بشكل أكبر داخل المفاصل، مما يسبب تورما مؤلما وقاسيا.

وتتأثّر الأيدي والعمود الفقري والركبتان والوركان عادة بالتهاب المفاصل العظمي، وتشمل أعراض التهاب المفاصل الشائعة آلام المفاصل، وتصلبها، وحركتها المقيدة، واحمرار الجلد وسخونته على المنطقة المصابة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- دراسة حديثة تربط بين الإصابة بالتهاب المفاصل وزراعة السيليكون

- الثوم والبصل يساعدان على الحماية من أخطر أنواع السرطان