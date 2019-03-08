شكرا لقرائتكم خبر عن سنانك وجعاك وخايف.. نصائح للتخلص من فوبيا طبيب الأسنان يقدمها مركز شاينى وايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 75% من الأشخاص يعانون مما يسمى "فوبيا طبيب الأسنان"، كانت هذه أبرز نتيجة توصلت إليها دراسة حديثة حول تخوف المرضى من أطباء الأسنان والجلوس على كرسى طبيب الأسنان، والتى أرجعت ذلك بسبب تجارب سابقة مع أطباء أسنان، أو الاستماع لتجارب الآخرين المؤلمة مع طبيب الأسنان.

فيما يلى يضع الأطباء المتخصصون فى مركز "شاينى وايت" لتجميل وزراعة الأسنان روشتة للتخلص من فوبيا طبيب الأسنان، وأكدوا أن الخوف من طبيب الأسنان وتأخير الذهاب إليه لعلاج الأسنان قد يتسبب فى حدوث مضاعفات خطيرة على صحة الفم والأسنان لدى المرضى، وقد تكون هذه المضاعفات من الصعب علاجها أو كان من الأسهل علاجها فى بداية الشعور بالألم.

وأوضح الأطباء المتخصصين فى مركز "شاينى وايت" لتجميل وزراعة الأسنان، أن طبيب الأسنان يقع عليه دور كبير جدًا، فى مساعدة المرضى من التخلص من هذه الفوبيا، حرصا على صحتهم وسلامتهم، موضحين أنه يمكن توضيح دور الطبيب فى تخليص المريض من فوبيا طبيب الأسنان فيما يلى:

1- يجب على الطبيب أن يتحدث إلى المريض عن سبب تخوفه من علاج أسنان وتبسيط الإجراء الذى سيتم له

2- يفضل أن يكون الطبيب يستخدم أجهزة وتقنيات حديثة فى طب الأسنان ويطلع مريضه عليها، ويشرح له كيف أن هذه التقنيات تساهم فى تقليل الآلام وتوفير الوقت مثل تقنية " 3D Printer" التى تمكن المريض من رؤية شكل أسنانه بعد عملية التقويم، قبل أن نبدأ فى التقويم.

3- يشرح الطبيب للمريض أنه يمكن علاج أسنانه فى جلسة واحدة باستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة.

4- شرح مقاييس تعقيم العيادة والأدوات المستخدمة فى علاج الأسنان للمريض لزيادة إطمئنانه.



إنفوجراف نصائح تساعدك للتخلص من فوبيا عيادة الأسنان

وأكد الأطباء المتخصصون فى مركز "شاينى وايت" لتجميل وزراعة الأسنان، أنه للتخلص من فوبيا طبيب الأسنان، يقع على المريض أيضًا دور كبير يمكن سرده فيما يلى:

1- زيارة الطبيب دوريًا - مرة كل 6 أشهر على الأقل - لتفادى حدوث مضاعفات الأسنان الخطيرة والمؤلمة ولكسر حاجز الخوف.

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2- يمكن للمريض خلال جلسة العلاج الاتفاق مع الطبيب على إشارة معينة حال شعوره بالألم للتوقف.

3- اصطحاب صديق أو أحد الأقارب أثناء جلسة العلاج لتقديم الدعم للمريض

4- اختيار عيادة أسنان تعتمد على التكنولوجيا الحديثة يجعلك أكثر أمانًا.

5- التأكيد أن العلاج المبكر للأسنان يمنع المضاعفات وزيادة مدة العلاج.



إنفوجراف نصائح للتخلص من رهبة عيادة طبيب الأسنان

ويعد مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان، واحد من أهم الشركاء الاستراتيجين لدكتور الخليج 365، وهو من أفضل المراكز الطبية المتخصصة فى طب الأسنان بمصر والشرق الأوسط، ولديه 4 فروع، ويضم 33 عيادة أسنان متخصصة به أحدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة ، وحصل على المركز الأول فى الشرق الأوسط من ايزاك بسويسرا، ويتميز بحالات إعادة تأهيل الفم بالكامل، وخاصة زراعة (اول ان فور) بالزرعة الألمانية ميدينتكا حصريا والمصنفة رقم ١ على العالم لآخر3 سنوات، بنسبة نجاح تفوق 97%، ويتميز مركز شايني وايت بأن جميع الأطباء القائمين علي العلاج بالأقسام الطبية يكونون حاصلين علي درجة الدكتوراه أو درجة الماجستير علي الأقل وأعضاء بهيئة التدريس بالجامعات المصرية

اكشف اون لاين فى مركز شاينى وايت لزراعة وتجميل الأسنان

وأعلن مركز شاينى وايت لتجميل وزراعة الأسنان، عن إطلاق خدمة الكشف أون لاين فى شراكة مع دكتور الخليج 365، وهى خدمة تيسرعلى قطاع كبير من المواطنين التواصل والاتصال بمركز شاينى وايت، ومن ثم الوقوف على التشخيص السليم للحالة المرضية فى كافة تخصصات طب الأسنان كما أعلن عن خصومات فى الحجز عبر الخدمة الجديدة، حيث أعلن تخفيض قيمة الكشف لتكون 200 بدلا من 500 جنيه، إضافة إلى أن تخفيض قيمة الأشعة المقطعية بـ 650 بدلا من 950 جنيها، وزراعة الأسنان بـ 10 آلاف جنيه بدلا من 13 ألف جنيه، والطربوش لزركونيا بـ 4 آلاف ونصف بدلا من 5 آلاف ونصف.