شكرا لقرائتكم خبر عن لو ابنك شرب كلور.. اعرفى الإسعافات الأولية لإنقاذه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتناول العديد من الأطفال الكلور بطريق الخطأ أو يقومون بفتح الزجاجة ووضعها على الجلد بشكل مباشر، وهذا يوثر على صحتهم بشكل سلبى، ويعرضهم للتسمم، وخلال التقرير التالى سنتعرف على أفضل الطرق النصائح التى يجب أن يقوم بها الشخص للتعرف على أعراض التسمم وأيضا الإسعافات الأولية التى يجب اتباعها لتجنب المضاعفات، وذلك وفقا لموقع "healthline".

قدم التقرير أعراض التسمم بالكلور، والتى تتضمن السعال، وصعوبة فى التنفس، الإصابة بحرقان فى الفم، وتورم فى الحلق يصاحبه ألم شديد، وألم شديد فى المعدة، والرغبة فى القىء، وقد يصل الأمر فى بعض الأحيان لوجود دم فى البراز، ونجد أن الأشخاص الذين يعانون من تسمم الكلور يصابون بانخفاض فى ضغط الدم، وحال تعرض الغين للكلور يؤثر بشكل سلبى عليها، وتصاب بتهيج وحرقان.



تسمم الكلور

وأشار التقرير إلى أن العلاج من تسمم الكلور، يعتمد على تناول الحليب والماء بكثرة حتى يتقىء المصاب وإخراج الكلور من الجسم، أما فى حالة وضع الكلور على البشرة يجب غسلها جيدا بالماء والصابون، وحال عدم تحسن الأعراض عليك التوجه للمستشفى لإجراء اللازم.

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