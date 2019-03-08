شكرا لقرائتكم خبر عن صوت معدتك بيقولك ايه عن صحتك وصحة جهازك الهضمى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "قرقرة المعدة" هو الصوت الذى يصدر أثناء حركة الأمعاء، يمكن أن يحدث هذا الصوت عندما تكون جائعاً، و يمكن أن يحدث أيضًا بعد تناول الوجبات، وتعتبر أصوات المعدة أمر طبيعى يحدث فى معظم الأوقات ولا يمكن لأحد أن يسمع ذلك، ولكن يمكن أن تكون عالية بما يكفي لتكون مسموعة من وقت لآخر.

يعانى كل شخص من قرقرة المعدة بالتأكيد وفقا لموقع " verywellhealth" ، ولكن الأشخاص الذين أجريت لهم جراحة في الأمعاء قد يلاحظون أن هذه الأصوات أعلى من تلك التي كانت من قبل، وهى ليست بالضرورة سببا للقلق، ولكن فى الواقع وجود "أصوات الأمعاء" أمر مهم ، لأنه يعني أن الأمعاء تعمل على هضم الطعام وتحريكه عبر الجسم، ولكن إذا كانت الضوضاء مزعجة أو محرجة للشخص ، قد يساعد التغيير في النظام الغذائي لتجنب بعض الأطعمة مثل الأطعمة الغازية أو المشروبات.



قرقرة المعدة

كم مرة تحدث أصوات الأمعاء؟

غالبًا ما تكون الأمعاء أكثر ضجيجًا بعد تناول الطعام ، وذلك لأن الطعام يتم نقله من خلالها، ولكن في الليل وخاصة عند النوم قد تهدأ هذه الضوضاء إذا لم يحدث أي عملية هضم نشطة.

بعد إجراء عملية جراحية في البطن، يقوم الطبيب بالاستماع إلى البطن بواسطة السماعة، للتأكد من عمل الأمعاء مرة أخرى بشكل طبيعى، و فى كثير من الحالات لا يُسمح للمرضى بتناول أو شرب أى سوائل أو أطعمة حتى يتم سماع هذه الأصوات، فعندما تبدأ الأمعاء في إصدار أصوات مرة أخرى، يتم السماح في الغالب بتناول السوائل الصافية بعدها يتم إدخال نظام غذائي كامل السوائل ثم في النهاية إدخال الأطعمة الصلبة.



المعدة

ماذا يعنى غياب أصوات الأمعاء

عندما تغيب أصوات الجهاز الهضمي، يطلق عليها "غياب أصوات الأمعاء"، إذا كانت المعدة والأمعاء لا تصدر ضوضاء فقد يعني ذلك أنها لا تعمل ، أو لا تعمل كما ينبغي، مما قد يشير إلى وجود مشكلة تحدث في الجهاز الهضمي.

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قد يلزم الطبيب فى تلك الحالة إجراء بعض الاختبارات لتحديد ما إذا كان هناك خطأ ما فى الجهاز الهضمى، خاصة إذا كانت هناك أعراض أخرى ، مثل ألم في البطن أو نزيف من المستقيم، فإذا كان هناك ألم حاد في البطن لا يصاحبه أصوات بالأمعاء ، فقد تكون الحالة خطيرة جدًا وتتطلب علاجًا فوريًا.



اصوات المعدة

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