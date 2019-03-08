شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. ماء البحر وعشبة الجنكة لعلاج القىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القىء من الأشياء التى تحدث لكثير من الناس لأسباب عديدة منها تناول طعام فاسد أو سوء الهضم أو قد يكون مرتبطاً بالعدوى أو خلال فترة الحمل، ويمكنك اللجوء للطبيعة لوقف القىء والتقليل من خطر التعرض للجفاف، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام ماء البحر وعشبة الجنكة بيلوبا لعلاج القىء، بحسب موقع "Step to health".



علاج القئ

وصفة ماء البحر والعسل لعلاج القىء

يساعد ماء البحر على التقليل من خطر الجفاف والتقيؤ في نفس الوقت، حيث يعمل كمحلول ملحي، يمنع التقيؤ.

الطريقة:

ضع ملعقة صغيرة من ماء البحر والعسل تحت لسانك لمنع القيء.

- كرر ذلك كلما شعرت بالرغبة فى التقيؤ.



الجنكة بيلوبا

وصفة الجنكة بيلوبا

الجنكة بيلوبا من الأعشاب الطبية التى تتميز بقدرتها على تعزيز الأكسجين، خاصة في الرأس، وهذا هو السبب في أنه فعّال للغاية لعلاج الدوخة والدوار والقيء.

يمكنك شرب الجنكة بيلوبا عند الرغبة فى التقيؤ، وإذا كنت تريد تناوله كعلاج وقائي، فلا تشربه لأكثر من 3 أشهر.

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