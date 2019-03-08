شكرا لقرائتكم خبر عن الجزر مش هو بس الى بيقوى النظر.. مواد غذائية لصحة عينيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يوجد نظام غذائي معين يمكن أن يمنع مشاكل العين إلى الأبد ، فقد أوضحت الدراسات أن بعض العناصر الغذائية يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة العين حيث أكد تقرير موقع " medicaldaily" أنه من الأفضل دائمًا الحصول على المواد المغذية التي نعرفها والتي تساعد على الرؤية من الأطعمة، وهى التى تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة العين، والتى تشمل الآتى:



فيتامين سى

1. مادة اللوتين و الزياكسانثين

ترتبط هذه المواد المضادة للأكسدة بخفض مخاطر مشاكل البصر المختلفة وتعرف أيضا باسم الأصباغ البقعية، حيث تحمي أنسجة العين من الضوء الأزرق الضار ، وضرر أشعة الشمس ، وتلوث الهواء ، ودخان السجائر، تتواجد هذه المواد فى الخضروات الورقية الخضراء مثل الخس والفلفل الأخضر والكرنب والخضر والسبانخ على سبيل المثال لا الحصر.





2. أحماض أوميجا 3 الدهنية

أظهرت احماض اوميجا 3 الدهنية خصائص مضادة للالتهاب، والتى قد تحمى من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وتعد المأكولات البحرية مصدرًا قيّمًا لهذه الأحماض الدهنية ، خاصةً سمك السلمون والتونة والسردين، وأيضا فول الصويا وبذور الكتان وزيت بذرة الكتان والجوز وبذور شيا.



اكلات لحصة العين

3. فيتامين A ، C ، E

يحتوى الجزر وغيرها من المنتجات ذات اللون البرتقالي على بيتا كاروتين ، وهو نوع من فيتامين أ الذي يساعد في حماية وتقوية العين، كما يحافظ فيتامين E على صحة أغشية الخلايا ويساعد في إصلاح الحمض النووي ، وبالتالي حماية نسيج العين من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

4. الزنك

يعتبر الزنك معدنًا أساسيًا من العناصر النادرة التي توجد في تركيز عالٍ في العيون ، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، والذى يحمى من ضعف الرؤية الليلية وإعتام عدسة العين الغائمة ، يتوفر الزنك فى الصفار الزنك والمحار ، والحليب ، واللبن ، والمحار ، والفاصوليا المخبوزة ، والحبوب الكاملة .

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