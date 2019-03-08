شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف المضاعفات التى يسببها مرض السكر على جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر مرض السكر من الأمراض المزمنة التى يتعرض لها الكثيرون وهو نتيجة عدم قدرة الجسم على انتاج أو استخدام الانسولين وهو هرمون يسمح للجسم بتحويل الجلكوز أو السكر إلى طاقة.

حتى الآن لا يوجد علاج محدد لمرض السكر لذلك ينصح بالاهتمام بالصحة الجيدة والتغذية السليمة مع المواظبة على ممارسة الرياضة، فمرض السكر يؤثر بشكل سلبى على صحة الجسم ويعرضها لمخاطر عديدة ووفقا لما ذكره موقع healthline فإن مرض السكر يؤثر على الجسم ومن أبرز المخاطر التى يسببها هى:



مرض السكر

1:مرضى السكر أكثر عرضا لعدم التئام الجروح بسرعة، لذلك لا بد من الحفاظ على الصحة وتجنب المخاطر التى تسبب الجروح.

2:الاعتلال العصبى، فمع مرور الوقت يتعرض مرضى السكر لضرر فى الأعصاب والأوعية الدموية.



مضافعات مرض السكر

3: ضعف الدورة الدموية وفقر الدم من المشاكل الصحية التى يتعرض لها مرضى السكر.

4:نقص فى جهاز المناعى، يعانى مرضى السكر من مشاكل عديدة فى الجهاز المناعى حيث تسبب ضعف فيه وتعرض المريض للعدوى والأمراض.

5: يسبب ضعف فى العضلات والمفاصل ويسبب الاصابة بالقدم السكرى.

6:قد يؤثر مرض السكر على خصوبة الرجل وضعف الحيوانات المنوية.

7:يؤثر مرض السكر على صحة العيون ويسبب خلل فيها وقد يعرضها للعمى وتشويش الرؤية.

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