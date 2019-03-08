شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض حساسية الطعام اهمها الحكة والدوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حساسية الطعام هو رد فعل نظام المناعة الذي يحدث بعد تناول طعام معين، وحتى كمية ضئيلة من الأطعمة المسببة للحساسية يمكن أن تسبب علامات وأعراض مثل مشاكل في الجهاز الهضمي أو خلايا أو مجاري الهواء المنتفخة.



اعراض الحساسية الغذائية

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، في بعض الناس يمكن أن تسبب حساسية الطعام أعراضًا حادة أو حتى تفاعلًا مهددًا للحياة يُعرف باسم الحساسية المفرطة.

تؤثر الحساسية الغذائية على ما يقدر بـ 6% إلى 8% من الأطفال دون سن 3 سنوات وما يصل إلى 3% من البالغين، وفي حين لا يوجد علاج، فإن بعض الأطفال يتخلصون من حساسيتهم الغذائية مع تقدمهم في السن.

من السهل الخلط بين حساسية الطعام ورد فعل أكثر شيوعًا يعرف باسم عدم تحمل الطعام، حيث أن عدم تحمل الطعام هو حالة أقل خطورة لا تنطوي على جهاز المناعة.

أعراض حساسية الطعام

وبالنسبة لبعض الناس، قد يكون رد الفعل التحسسي تجاه طعام معين غير مريح ولكن ليس شديدًا، وبالنسبة لأشخاص آخرين ، يمكن أن يكون رد فعل الطعام التحسسي مخيفًا وحتى مهددًا للحياة، وأعراض الحساسية الغذائية تتطور عادة في غضون بضع دقائق إلى ساعتين بعد تناول الطعام المخالف.

اعراض الحساسية الغذائية

تشمل علامات وأعراض الحساسية الغذائية الأكثر شيوعًا ما يلي:

وخز أو حكة في الفم

حكة أو أكزيما

تورم في الشفتين والوجه واللسان والحنجرة أو أجزاء أخرى من الجسم

الصفير ، احتقان الأنف أو صعوبة في التنفس

ألم في البطن ، إسهال ، غثيان أو قيء

الدوخة ، الدوار أو الإغماء



اعراض الحساسية الغذائية

الحساسية المفرطة

في بعض الناس ، يمكن للحساسية الغذائية تحفيز رد فعل تحسسي شديد يسمى "التأق" وهذا يمكن أن يسبب علامات وأعراض تهدد الحياة ، بما في ذلك:

انقباض وتشديد الشعب الهوائية

تورم في الحلق أو إحساس بتورم في الحلق يجعل من الصعب التنفس

صدمة مع انخفاض شديد في ضغط الدم

سرعة النبض

الدوخة أو الدوار أو فقدان الوعي

ويمكن أن تسبب الحساسية المفرطة غيبوبة أو حتى الموت.