شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الكراوية أبرزها تحسين الهضم والوقاية من الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكراوية من الأعشاب الغنية بالفوائد الصحية أبرزها أنها تساعد على تحسين الهضم، فى هذا التقرير جمعنا أهم فوائد الكراوية، بحسب ما ذكر موقعا "Very well health" و " dovemed".



فوائد الكراوية

فوائد الكراويةعلاج مشاكل الهضم

تساعد الكراوية على تحسين الهضم ومنع الانتفاخ ومشاكل الهضم، والمغص والتقلصات، وقد أثبتت الأبحاث هذه الفوائد، حيث وافقت لجنة المجلس الاستشاري العلمي بألمانيا على الأعشاب المستخدمة في الطب الشعبي ومنها الكراوية لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي والانتفاخ ومنذ عام 1990، وفي عام 2016 ، اختارت جامعة فورتسبورج بألمانيا الكراوية كمصنع طبي يمكن استخدامها كدواء فعال، حيث تحتوى على الزيوت الطيارة المستمدة من هذه المجموعة من النباتات، بما في ذلك كارفول وكارفين، لتهدئة عضلات الجهاز الهضمي، وتخفيف التشنجات والمساعدة في طرد الغازات.



فوائد الكراوية منها علاج القولون

علاج متلازمة القولون العصبي

ثبت علمياً أن استخدام الكراوية مع زيت النعناع يساعد في علاج متلازمة القولون العصبي (IBS)، والذي يسبب مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الانتفاخ والغازات وآلام البطن، والإسهال أو الإمساك، حيث أدى مزيج من 90 ملج من زيت النعناع مع 50 ملج من زيت الكراوية في كبسولات معوية مغلفة أخذت ثلاث مرات في اليوم إلى انخفاض كبير في أعراض القولون العصبى.

تساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء

النحاس والحديد الموجودان فى الكراوية ضروريان لتكوين خلايا الدم الجديدة، حيث يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم والإرهاق والضعف العضلي.

تحسين الإدراك والوقاية من الزهايمر

كمية الحديد في بذور الكراوية تؤدي إلى زيادة إنتاج الهيموجلوبين وزيادة تدفق الدم، حيث تؤدي الكميات المناسبة من الأكسجين والحديد في الدماغ إلى زيادة الأداء الإدراكي وانخفاض في الاضطرابات المعرفية مثل مرض الزهايمر والخرف.



فوائد الكراوية

تحسين أعراض مرض السكرى من النوع الثانى

تحتوى بذور الكراوية على كميات عالية من الألياف وهو ما يساعد فى إدارة أعراض مرض السكري من النوع الثانى.

بذور الكراوية تساعد على النوم والاسترخاء

يمكن أن تساعد بذور الكراوية على النوم بمحتواها العالي من الماغنيسيوم، وهو معدن يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتحسين جودة النوم ومدته، كما تساعد بذور الكراوية أيضًا على تنظيم عملية الأيض أو التمثيل الغذائى للمساعدة في تقليل اضطرابات النوم وحدوث الأرق.



فوائد الكراوية

الكراوية قد تعزز صحة العظام

تحتوي بذور الكراوية على مصدر ممتاز للزنك، وهو ما يعزز كثافة المعادن في العظم وصحة العظام بشكل عام.

الكراوية تحسن الدفاعات المضادة للأكسدة للجسم

تمتلك بذور الكراوية كمية جيدة من المنجنيز، وهو عامل مساعد أساسي في بعض الإنزيمات الضرورية في الدفاعات المضادة للأكسدة للجسم، والتى تساعد فى منع الجذور الحرة التى تسببب السرطان والأمراض الأخرى.

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