انت الان تتابع موضوع السعرات الحرارية في سندوتش طعمية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
محتويات
تعد الطعمية واحدة من الأكلات الشعبية المنتشرة في أغلب البلاد العربية وخاصةً بلاد الشام بما فيها الأردن ، حيث يتكون الفطور بالنسبة لأغلبية الأشخاص من الطعمية والحمص والفول ، وتتميز الطعمية برائحتها الشهية التي تجذب الكبار والصغار ، ولكن الاكثار منها ليس امرًا صحيًا نظرًا للسعرات الحرارية الموجودة بها .
مكونات الطعمية وفوائدها
يتشكل قرص الطعمية من خليط من الفول والحمص ، ويحتوي الحمص على كمية كبيرة من البروتين عالي الجودة الذي يعمل على مد الجسم بالمواد ذات القيمة الغذائية العالية ، كما أنه يشتمل أيضًا على مضادات الأكسدة التي تقي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان والقلب ، بالإضافة إلى المعادن المفيدة للجسم كالفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك ، كما أنه يمد الجسم بالألياف .
أما بالنسبة للفول فهو يتضمن الكثير من البروتين والدهون والألياف والسكر ويقدم للجسم فوائد وقيم غذائية متنوعة ، كما أنه يشتمل على فيتامين B وفيتامين K وفيتامين A ، بالإضافة إلى احتوائه على هرمون النمو الذي يساعد في الشعور بالطاقة والإنتعاش .
وقد أكدت الدراسات أن الحصول على ما يكفي من الألياف يساهم في خفض احتمال التعرض للإمساك وسرطان القولون ، نظرًا لقدرة الألياف على تعزيز حركة الأمعاء مما يعمل على طرد السموم والمواد المسرطنة من القولون .
السعرات الحرارية والدهون بالطعمية
يشتمل كل قرص مقلي من الطعمية على 57 سعر حراري و3 غرام من الدهون ، و100 غرام من الطعمية أي ما يعادل حوالي 1/2 كوب يشتمل على 333 سعرة حرارية ، وهو يمثل 17 % من الحد اليومي الخاص بك إذا كنت تقوم باتباع نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري ، كذلك فإن تلك الكمية من الطعمية تحتوي على 17.8 غرام من الدهون منها 2.3 غرام من الدهون المشبعة .
هل الطعمية تزيد الوزن
إن زيادة الوزن تكون معتمدة في الأساس على كمية السعرات الحرارية التي يتم استهلاكها بشكل أكبر من التي يتم حرقها ، وبالتالي فإن تناول كمية كبيرة من الطعمية المقلية بشكل يزيد عن حاجة الجسم بالتأكيد سيؤدي إلى زيادة الوزن ، حيث إن ملعقة واحدة من الزيت الذي يتم استخدامه في القلي تعمل على إضافة 14 غرام من الدهون إلى الوجبة ، ويجب على البالغين أن لا يحصلوا على أكثر من 20 % إلى 35 % من السعرات الحرارية اليومية من الدهون .
الاضرار الجانبية للطعمية
– نظرًا لأن قرص الطعمية المقلي يشتمل على الكثير من السعرات الحرارية ، فمن الأفضل للأشخاص المصابون بمشاكل في القلب والكوليسترول أو الدهون الثلاثية أن يبتعدوا عن تناول الطعمية .
– يعاني الكثير من الأشخاص من الشعور بالانتفاخ في البطن بعد تناول الطعمية ، وخاصةً إذا كان هؤلاء الأشخاص لديهم مشاكل بالقولون أو الجهاز الهضمي .
– كشفت دراسة أعدها قسم التغذية وتكنولوجيا الغذاء في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لعام 2008- 2009 عن أضرار الزيت المقلي ، حيث يؤدي استخدام الزيت المحترق والمتأكسد في قلي الطعمية بدون أن يتم تغييره إلى الإصابة بالسرطانات والتأثير على وظائف الكبد .
وقد أكدت الدراسة على أهمية تناول الطعمية مع مكونات أخرى كالليمون والخبز والبندورة والطحينية ، حيث أن تلك المواد تشتمل على مضادات للاكسدة وتعمل على التقليل من أضرار الزيت المستخدم عند وصوله لدرجة الاحتراق والتأكسد ، إلا أن ذلك لا ينفي مخاطر هذا الزيت على الصحة .
طريقة إعداد الطعمية بطريقة صحية
يقول خبراء الطهي أن خبز الطعمية لا يختلف كثيرًا عن القلي ، إلا أنه يعد خيار صحي بشكل أكبر يهدف إلى تقليل الدهون بالوجبة ، ويمكن أن يتم إعداد الطعمية المخبوزة من خلال وضع مسحة بسيطة من زيت الزيتون على أقراص الطعمية ثم تركها في فرن مسخن لـ 425 درجة لمدة 20 دقيقة ، ويتم تقليب الطعمية وخبزها لفترة 20 دقيقة أخرى .
وتكمن فائدة تلك الطريقة في أنها تساعد على تجنب المزيد من الدهون والسعرات الحرارية دون التضحية بكثير من النكهة ، فاستخدام ملعقة واحدة من زيت القلي يضيف إلى الوجبة 14 غرام من الدهون .
مخاطر تناول الكثير من السعرات الحرارية
الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية
مع زيادة الوزن ، يصبح حجم جسمك أكبر نتيجة تراكم الدهون ، ويضطر قلبك للعمل بجدية أكبر لضخ كمية كافية من الدم إلى كافة أنحاء جسمك ، ومع مرور الوقت ، يمكن أن يؤدي عبء العمل المتزايد على القلب إلى قصور القلب ، وعندما تتراكم الدهون حول أطرافك ويتراكم الكوليسترول داخل الأوعية الدموية ، يجب أن يعمل قلبك بشكل أكثر صعوبة لدفع الدم عبر أنابيبك الضيقة ، ويتطور ضغط الدم المرتفع نتيجة لذلك ، ويزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بقصور القلب ، بالإضافة إلى الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية .
الإصابة بداء السكري
إذا كنت تتناول أغذية ذات سعرات حرارية عالية مليئة بالكربوهيدرات الكثيرة ، فقد تكون أيضًا عرضة لمرض السكري ، يحدث داء السكري من النوع الثاني عندما ينتج الجسم كمية قليلة جدًا من الأنسولين أو عندما تصبح مستقبلات الأنسولين في الجسم غير حساسة للهرمون ، ونتيجة لذلك ، لا تستطيع جزيئات السكر دخول خلاياك لإنتاج الطاقة ، وبدلاً من ذلك تبقى في مجرى الدم ، مما يؤدي إلى المزيد من الضرر الفسيولوجي .
الضعف الادراكي
وفقًا لمقالة “USA Today” لعام 2012 ، تشير دراسة أجرتها الأكاديمية الأمريكية لأمراض الأعصاب إلى أن تناول السعرات الحرارية العالية قد يرتبط أيضًا بضعف إدراكي معتدل – وهو نوع من فقدان الذاكرة يكون ملحوظًا ، ولكنه ليس حادًا بما يكفي ، ووفقاً للدراسة ، فإن كبار السن الذين استهلكوا نظاماً غذائياً عالي السعرات كان لديهم خطر أكبر بكثير لتطوير هذا الضعف الإدراكي من كبار السن الذين تناولوا حمية منخفضة السعرات الحرارية ، ومع ذلك ، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحوث لتحديد هذا الارتباط بشكل أكبر دقة .
المراجع:
كانت هذه تفاصيل خبر السعرات الحرارية في سندوتش طعمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المرسال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.