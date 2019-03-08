انت الان تتابع موضوع السعرات الحرارية في سندوتش طعمية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعد الطعمية واحدة من الأكلات الشعبية المنتشرة في أغلب البلاد العربية وخاصةً بلاد الشام بما فيها الأردن ، حيث يتكون الفطور بالنسبة لأغلبية الأشخاص من الطعمية والحمص والفول ، وتتميز الطعمية برائحتها الشهية التي تجذب الكبار والصغار ، ولكن الاكثار منها ليس امرًا صحيًا نظرًا للسعرات الحرارية الموجودة بها .

مكونات الطعمية وفوائدها

يتشكل قرص الطعمية من خليط من الفول والحمص ، ويحتوي الحمص على كمية كبيرة من البروتين عالي الجودة الذي يعمل على مد الجسم بالمواد ذات القيمة الغذائية العالية ، كما أنه يشتمل أيضًا على مضادات الأكسدة التي تقي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان والقلب ، بالإضافة إلى المعادن المفيدة للجسم كالفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك ، كما أنه يمد الجسم بالألياف .

أما بالنسبة للفول فهو يتضمن الكثير من البروتين والدهون والألياف والسكر ويقدم للجسم فوائد وقيم غذائية متنوعة ، كما أنه يشتمل على فيتامين B وفيتامين K وفيتامين A ، بالإضافة إلى احتوائه على هرمون النمو الذي يساعد في الشعور بالطاقة والإنتعاش .

وقد أكدت الدراسات أن الحصول على ما يكفي من الألياف يساهم في خفض احتمال التعرض للإمساك وسرطان القولون ، نظرًا لقدرة الألياف على تعزيز حركة الأمعاء مما يعمل على طرد السموم والمواد المسرطنة من القولون .

السعرات الحرارية والدهون بالطعمية

يشتمل كل قرص مقلي من الطعمية على 57 سعر حراري و3 غرام من الدهون ، و100 غرام من الطعمية أي ما يعادل حوالي 1/2 كوب يشتمل على 333 سعرة حرارية ، وهو يمثل 17 % من الحد اليومي الخاص بك إذا كنت تقوم باتباع نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري ، كذلك فإن تلك الكمية من الطعمية تحتوي على 17.8 غرام من الدهون منها 2.3 غرام من الدهون المشبعة .

هل الطعمية تزيد الوزن



إن زيادة الوزن تكون معتمدة في الأساس على كمية السعرات الحرارية التي يتم استهلاكها بشكل أكبر من التي يتم حرقها ، وبالتالي فإن تناول كمية كبيرة من الطعمية المقلية بشكل يزيد عن حاجة الجسم بالتأكيد سيؤدي إلى زيادة الوزن ، حيث إن ملعقة واحدة من الزيت الذي يتم استخدامه في القلي تعمل على إضافة 14 غرام من الدهون إلى الوجبة ، ويجب على البالغين أن لا يحصلوا على أكثر من 20 % إلى 35 % من السعرات الحرارية اليومية من الدهون .

الاضرار الجانبية للطعمية

– نظرًا لأن قرص الطعمية المقلي يشتمل على الكثير من السعرات الحرارية ، فمن الأفضل للأشخاص المصابون بمشاكل في القلب والكوليسترول أو الدهون الثلاثية أن يبتعدوا عن تناول الطعمية .

– يعاني الكثير من الأشخاص من الشعور بالانتفاخ في البطن بعد تناول الطعمية ، وخاصةً إذا كان هؤلاء الأشخاص لديهم مشاكل بالقولون أو الجهاز الهضمي .

– كشفت دراسة أعدها قسم التغذية وتكنولوجيا الغذاء في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لعام 2008- 2009 عن أضرار الزيت المقلي ، حيث يؤدي استخدام الزيت المحترق والمتأكسد في قلي الطعمية بدون أن يتم تغييره إلى الإصابة بالسرطانات والتأثير على وظائف الكبد .

وقد أكدت الدراسة على أهمية تناول الطعمية مع مكونات أخرى كالليمون والخبز والبندورة والطحينية ، حيث أن تلك المواد تشتمل على مضادات للاكسدة وتعمل على التقليل من أضرار الزيت المستخدم عند وصوله لدرجة الاحتراق والتأكسد ، إلا أن ذلك لا ينفي مخاطر هذا الزيت على الصحة .

طريقة إعداد الطعمية بطريقة صحية

يقول خبراء الطهي أن خبز الطعمية لا يختلف كثيرًا عن القلي ، إلا أنه يعد خيار صحي بشكل أكبر يهدف إلى تقليل الدهون بالوجبة ، ويمكن أن يتم إعداد الطعمية المخبوزة من خلال وضع مسحة بسيطة من زيت الزيتون على أقراص الطعمية ثم تركها في فرن مسخن لـ 425 درجة لمدة 20 دقيقة ، ويتم تقليب الطعمية وخبزها لفترة 20 دقيقة أخرى .

وتكمن فائدة تلك الطريقة في أنها تساعد على تجنب المزيد من الدهون والسعرات الحرارية دون التضحية بكثير من النكهة ، فاستخدام ملعقة واحدة من زيت القلي يضيف إلى الوجبة 14 غرام من الدهون .

مخاطر تناول الكثير من السعرات الحرارية

الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

مع زيادة الوزن ، يصبح حجم جسمك أكبر نتيجة تراكم الدهون ، ويضطر قلبك للعمل بجدية أكبر لضخ كمية كافية من الدم إلى كافة أنحاء جسمك ، ومع مرور الوقت ، يمكن أن يؤدي عبء العمل المتزايد على القلب إلى قصور القلب ، وعندما تتراكم الدهون حول أطرافك ويتراكم الكوليسترول داخل الأوعية الدموية ، يجب أن يعمل قلبك بشكل أكثر صعوبة لدفع الدم عبر أنابيبك الضيقة ، ويتطور ضغط الدم المرتفع نتيجة لذلك ، ويزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بقصور القلب ، بالإضافة إلى الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية .

الإصابة بداء السكري

إذا كنت تتناول أغذية ذات سعرات حرارية عالية مليئة بالكربوهيدرات الكثيرة ، فقد تكون أيضًا عرضة لمرض السكري ، يحدث داء السكري من النوع الثاني عندما ينتج الجسم كمية قليلة جدًا من الأنسولين أو عندما تصبح مستقبلات الأنسولين في الجسم غير حساسة للهرمون ، ونتيجة لذلك ، لا تستطيع جزيئات السكر دخول خلاياك لإنتاج الطاقة ، وبدلاً من ذلك تبقى في مجرى الدم ، مما يؤدي إلى المزيد من الضرر الفسيولوجي .

الضعف الادراكي

وفقًا لمقالة “USA Today” لعام 2012 ، تشير دراسة أجرتها الأكاديمية الأمريكية لأمراض الأعصاب إلى أن تناول السعرات الحرارية العالية قد يرتبط أيضًا بضعف إدراكي معتدل – وهو نوع من فقدان الذاكرة يكون ملحوظًا ، ولكنه ليس حادًا بما يكفي ، ووفقاً للدراسة ، فإن كبار السن الذين استهلكوا نظاماً غذائياً عالي السعرات كان لديهم خطر أكبر بكثير لتطوير هذا الضعف الإدراكي من كبار السن الذين تناولوا حمية منخفضة السعرات الحرارية ، ومع ذلك ، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحوث لتحديد هذا الارتباط بشكل أكبر دقة .