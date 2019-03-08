شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار البنجر منها تكوين حصوات الكلى والمرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البنجر من أفضل الأطعمة بمذاقها اللذيذ ولونها الأحمر الزاهى وقيمتها الغذائية العالية، وهو مصدر جيد لحمض الفوليك ومصدر معتدل للحديد والبوتاسيوم وفيتامين ج والألياف، ويعتبر استهلاك البنجر آمناً بشكل عام دون وجود آثار جانبية ولكن على الرغم من فوائد البنجر إلا أنه له أضرار بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من حالات معينة، فإن تناول البنجر قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية الخفيفة إلى المعتدلة، بحسب ما ذكر موقعى "Live strong" و "Vegetarian".



اضرار البنجر

اضرار البنجرالبول الوردي

فبالنسبة لنحو 10 إلى 14 % من الأشخاص يؤدي تناول البنجر إلى تحول البول إلى اللون الوردي أو الأحمر، وهذا البول الملون يبدو بشكل مزعج مثل البول المملوء بالدم الذي يمكن أن يصاحب عدوى المسالك البولية، ويطلق على هذه الحالة المصطلح الطبي "بيتيتوريا" أو beeturia وتحدث هذه الحالة فى الغالب بسبب جين معين أو مجموعة من الجينات، كما أنه يرتبط بنقص الحديد في الجسم، يمكن أن تأتي بيتيوريا وتذهب اعتمادا على كمية الصبغة في البنجر التي يتم تناولها ، وفي أي شكل كان يتم استهلاكها وكذلك كمية الحديد التي يحتاجها الجسم.

براز داكن

يؤثر beeturia أحيانًا على حركات الأمعاء، حيث يمكن للصبغة الحمراء الموجودة في البنجر أن تحول البراز إلى اللون الداكن، وفي بعض الأحيان، سوف تشاهد خطوط مائلة إلى الحمرة فى البراز تشبه تلك التي خلفتها البواسير.



البنجر

حصوات الكلى

البنجر يحتوى على نسبة عالية من حمض الأكساليك أو الأكسالات، التى يمكن أن تتداخل مع امتصاص بعض العناصر الغذائية مثل الكالسيوم، ويعتقد بعض الأطباء أن هناك صلة بين استهلاك الأطعمة عالية الأكسالات وتشكيل حصوات الكلى.

حصوات المرارة

على الرغم من أن الحصوات المرارية لا علاقة لها بحصى الكلى، إلا أنها تتكون أيضًا من بلورات حمض الأكساليك، لذلك قد ينصح طبيبك بتجنب الأطعمة عالية الأكسالات مثل البنجر إذا كنت عرضة للحصوات ولكن يجب ألا تتجنب البنجر أو الأطعمة الأخرى ذات الأكسالات العالية بدون استشارة طبيبك وكيفية تأثير البنجر على شخص ما بطريقة سلبية يختلف بشكل كبير من شخص لآخر.

الحمى والقشعريرة والطفح

أفاد بعض الأشخاص بأنهم يعانون من الحمى والقشعريرة والطفح الجلدي بعد استهلاك عصير البنجر بكميات كبيرة، لذا إذا كنت تعتقد أنك تعاني من هذه التأثيرات من شرب عصير البنجر، فتوقف عن شربه.



فوائد البنجر خفض ضغط الدم

فوائد البنجر

-يخفض ضغط الدم

عصير البنجر يمكن أن يخفض ضغط الدم بشكل مؤقت، وأظهرت دراسة في مجلة Hypertension الطبية في عام 2008 أن شرب كوبين من عصير البنجر في اليوم يقلل من ضغط الدم بمقدار 10 نقاط حتى أنه أفضل من بعض الأدوية ويستمر تأثيره لمدة 24 ساعة.

-صحة الأوعية الدموية

عصير البنجر غني أيضا بمركب يسمى أكسيد النيتريك (NO)، الذي يريح الأوعية الدموية ، كما ذكرت جمعية القلب الأمريكية، يحتوي هذا المركب أيضًا على خصائص مضادة للالتهاب ولا يشجع تشكل الجلطة الدموية.

-يساعد في مكافحة السرطان

يحتوى البنجر على مركب betacyanin، الذى يوقف أو يبطئ نمو الخلايا السرطانية، كما أن البنجر وبعض الخضروات الأخرى مثل القرنبيط والجزر والكرفس، بمثابة "كوكتيل" الطبيعة لمكافحة السرطان.

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