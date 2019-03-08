شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب ثبات الوزن عدم ممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثبات الوزن، مشكلة يعاني منها الكثيرون، وخاصة عند اتباع العديد من الحميات الغذائية المختلفة الهادفة للقضاء على الوزن الزائد، وبالرغم من التجربة التي قام بها الكثيرون حول القضاء والتخلص من الوزن الزائد إلا أن ثبات الوزن من الأشياء التي تسبب الشعور بالإحباط نتيجة لثبات الوزن، وهناك العديد من الأسباب المؤدية لذلك، وسنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة وفقا لموقع "healthline".

اسباب ثبات الوزن

وعن أسباب ثبات الوزن أوضح التقرير، أنه يمكنك أن تكون مصابا بمرض ما يتسبب في ثبات وزنك، أو نتيجة لاتباعك لبعض الأنظمة الغذائية والعادات اليومية الخاطئة، ولذا عليك التعرف على ذلك وفقا للتقرير المنشور.

أشار التقرير، إلى أن عدم تناول وجبة الإفطار من أبرز الأسباب المؤدية لثبات الوزن، لأن عدم تناول وجبة الافطار من الأسباب المؤدية لتقليل نسبة حرق الدهون بالجسم، وهذا هو السبب وراء ثباته وأيضا تراكم الدهون به، كما أن الاسراف في تناول الأطعمة الغنية بالنشويات من أبرز الأسباب المؤدية لذلك.

وأكد التقرير، أن عدم تناول كميات الماء التي يحتاجها الجسم، من أهم الأسباب المؤدية لثبات الوزن، ولذا نصح التقرير علي ضرورة تناول 3 لتر علي مدار اليوم، كما أن قلة نسبة الماء بالجسم من الأسباب المؤدية للإصابة بالإمساك، وأيضا الامساك من أسباب ثبات الوزن ولذا علي الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالماء والألياف لأنها من أبرز الأسباب التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد.

ولم يكتفي التقرير علي نشر هذه الأسباب، بل أضاف إلي وجود مشكلة يقع بها الراغبون في الحصول علي الوزن المناسب، وهي تقليل عدد الوجبات علي مدار اليوم، فيكتفون بتناول وجبة واحدة فقط علي مدار اليوم، وهذا يقلل من حرق الدهون ويتسبب في ثبات الوزن بشكل كبير، ولذا علي تناول 5 وجبات مقسمين علي مدار اليوم، فهذه الحيلة تساهم بشكل كبير في زيادة ورفع حرق الدهون.

وأكمل التقرير، أن عدم ممارسة الرياضة من الأضرار التي تسبب الإصابة بثبات الوزن، ولذا عليك ممارستها 3 مرات في الاسبوع، مساهمة منك في التخلص من الوزن الزائد.

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