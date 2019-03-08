شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تدل على إصابتك بتكيسات على المبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكيسات المبيض تبدو مثل البثور على الجهاز التناسلي، هذه الأكياس السائلة شائعة جدًا ، ولكنها لا تبرر في الغالب قلقًا كاملًا بالنسبة للسيدات.

الغالبية العظمى من الأكياس المبيضية وفقا لموقع " health24" من الأنواع الحميدة والمتجانسة التى تأتي وتذهب من تلقاء نفسها مع الدورة الشهرية، ولا تحتاج إلى القلق، ولكن 20% من النساء لديهن أكياس لا تختفى تلقائيا وقد تتطلب جراحة .

ولكن هناك 6 علامات إذا لاحظتها يجب الذهاب إلى الطبيب فورا للحاجة إلى الفحص:

1. ألم في الحوض لا يتوقف

أكثر أعراض المبيض شيوعا هو ألم أسفل الجانب الأيمن أو الأيسر من الحوض السفلي ، حيث يوجد المبيضان ، إذا كان الألم شديدًا ، فقد تعاني من التواء في المبيض ، ويحدث هذا عندما يصبح الكيس أكبر وأكثر قدرة على الحركة ويتقلب على نفسه ، مما يؤدي إلى قطع إمدادات الدم ، مما يتسبب في ألم شديد بالفعل.

2. انتفاخ البطن الشديد

معظم النساء يعانين من تكيسات أقل من 10 سم، لكن بعضها يمكن أن ينمو ليصبح كبير جدا ، مثل حجم البطيخ ، لذا فأن الألم البطني والانتفاخ يمكن أن يكونا نتيجة لكتلة تنمو في المعدة دون أن تدرى

3. الشعور بالضغط أسفل البطن

كما هو الحال مع الأورام الليفية الرحمية ، يمكن أن تسبب الكيسات المبيضية شعورًا بالثقل في البطن، مما يسبب شعور بالضغط.

4. الحاجة إلى التبول في كل الأوقات

من الأعراض الأخرى التي تحدث عنها العديد من النساء، الرغبة في التبول طوال الوقت، ويكون ذلك بسبب انسداد الكيس، أي مشاكل تحدث في البول تبرر استدعاء الطبيب.

5. ألم أثناء ممارسة الجنس

بسبب كبر حجم الاميس على المبيض قد يسبب الألم أثناء الجماع، كما يمكن أن تسبب بطانة الرحم الألم أثناء ممارسة الجنس ، لأنها تقع بالقرب من عنق الرحم.

6. آلام الظهر أو الساق

فى حال كبر حجم الكيس على المبيض وعدم وجود مساحة لنمو ، يحدث ضغط على الساق مما يؤثر على الظهر أيضا ويسبب الألم، لأن التكيسات يمكنها أن تضغط على الأعصاب التي تعمل على طول الجزء الخلفي من الحوض.