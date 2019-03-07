نظام الغذائي يطيل الحياة الجنسية للرجال دون استخدام أي عقاقير

كشفت دراسة يونانية جديدة أن هناك نظاما غذائيا يطيل الحياة الجنسية للرجال دون استخدام أي عقاقير وذلك عبر محاربة العجز الجنسي وعلاج مشاكل عدم الانتصاب.

فإن الفياغرا لا تحسن عمل الأعضاء التناسلية على المدى الطويل، لأنها تحشد "الاحتياطيات" الموجودة في الجسم فقط، أي تستهلكها بشكل مكثف. أما النظام الغذائي المتوسطي فإنه يجنب متبعها مشاكل عدم الانتصاب، دون استخدام أي عقاقير إضافة إلى محاربة العجز الجنسي.

وجاءت نتائج الدراسة التي شارك فيها حوالي سبعمائة رجل من كبار السن كالمتوقع حيث عانى نصف المشاركين، الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و67، من ضعف الانتصاب ومشاكل أخرى في حياتهم الجنسية حيث تساعد الحمية المتوسطية في الحفاظ على عمل الدورة الدموية جيدا، وهو أمر ضروري لعمل الأجهزة التناسلية للذكور.

بالإضافة إلى ذلك تساعد الحمية المتوسطية في التخلص من الدهون الزائدة، التي تتعارض مع عملية تراكم جزيئات هرمون التستوستيرون (هرمون الذكورة) في الجسم وذلك نظرا لاتباعهم نظام المتوسط الغذائي، حيث لم يشك من مشاكل في الحياة الجنسية من كبار السن إلا 20% منهم.

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