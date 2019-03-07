طريقة إعداد وتحضير كيكة الويفر بموس الشوكولاتة

المقادير8 اشخاص

لإعداد موس الشوكولاتة: كوب ونصف شوكولاتة طبخ مقطعة

كوبين وربع كريمة خفق

فانيليا

رشة ملح

قاعدة الكيكة: 200 جرام بسكويت ويفر شوكولاتة

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

للوجه: دريم ويب مخفوق

مسحوق كاكاو

طريقة التحضير

لتحضير موس الشوكولاتة: ضعي الشوكولاتة مع الفانيليا والملح في وعاء حراري وضعيها جانباً.

سخني كوب الا ربع من كريمة الخفق على نار هادئة ثم اضيفيها للشوكولاتة واتركيها لدقيقة ثم قلبي جيداً حتى تذوب الشوكولاتة تماماً ثم ضعيها في الثلاجة لربع ساعة فقط.



اخفقي باقي الكريمة وضعيها في الثلاجة لحين تحضير القاعدة.

لتحضير قاعدة الكيكة ضعي الويفر مع الزبدة في محضرة الطعام وشغليها حتى يتكون خليط ناعم.

افردي خليط البسكويت في صينية ذات قاعدة متحركة واضغطي عليها جيداً.

اخرجي الشوكولاتة وكريمة الخفق من الثلاجة ثم اضيفي كريمة الخفق للشوكولاتة وقلبي من أسفل لأعلى حتى يندمج الخليط تماماً.

وزعي موس الشوكولاتة على قاعدة الكيكة ثم وزعي فوقها الدريم الويب ورشي مسحوق الكاكاو على الوجه.

بردي الكيكة جيداً قبل التقطيع.

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