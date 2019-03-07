وصفات طبيبعية للتخلص من ألم أذنيك بسبب الأقراط

القاهرة ـ لايف ستايل
تواجه الكثيرات الشعور بألم في شحمة الأذنين بسبب وضع الأقراط، ولكن ما لا يعرفنه هو أنه يمكنهن التخلص من هذه المشكلة بسهولة وخلال دقائق. لذا، ليس عليكِ سوى تحضير هذه الوصفة: * إمزجي القليل من كريم الفازلين مع القليل من زيت شجرة الشاي الأساسي. * طبّقي المزيج على إبرة وبرغي الأقراط. وبعد ذلك أدخلي الإبرة في ثقب أذنيك. يشكل هذا الكريم حاجزاً يمنع احتكاك المعدن بالجلد ويحدّ من تهيجه وتسببه بالألم. أما في حال كنت تعانين أصلاً من إحمرار هذه المنطقة من أذنيك، فطبّقي عليها القليل من زيت شجرة الشاي الأساسي لأنه يتمتع بخصائص شفائية فعالة جداً. بعد ذلك قومي بعملية تدليك لطيف إلى أن تختفي حاجتك إلى الحكاك.\
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