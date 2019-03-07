شكرا لقرائتكم خبر عن المستويات العالية من هرمون التستوستيرون قد تقتل الرجال.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دقت دراسة علمية حديثة ناقوس الخطر من ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون على الرجال لضرره على صحة القلب.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن الوفرة الطبيعية من هرمون التستوستيرون لدى الرجال مرتبطة بجلطات الدم وفشل القلب والنوبات القلبية.

وحذر الخبراء من أن النتائج لها آثار على الرجال الذين يتناولون مكملات هرمون تستوستيرون لزيادة مستويات الطاقة والدافع الجنسي فى صالات الألعاب الرياضية.

وقاد الباحثون في جامعة مدينة نيويورك وجامعة هونج كونج هذه الدراسة ، التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، وقاموا بتحليل البيانات لحوالى 400 ألف من الرجال والنساء ، الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 75 سنة ، من دراسة موجودة وقاعدة بيانات Biobank البريطانية.

وقام فريق الدراسة، بقيادة البروفيسورة "ماري سكولنج"، بتقييم الجينات التي تتنبأ بمستويات التستوستيرون وصلاتها بمشاكل القلب، وتم التعرف على حالات القلب من التقارير الذاتية ، سجلات المستشفى والوفاة ، وتم التحقق من صحة النتائج.

ووجد الباحثون أن ارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون الطبيعي لدى الرجال مرتبط بشكل واضح بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم وفشل القلب والنوبات القلبية.

جدير بالذكر أن حوالي 69 ألف امرأة تعاني من نوبة قلبية في المملكة المتحدة كل عام ، مقارنة ب 119000 رجل ، وفقا للإحصاءات.

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