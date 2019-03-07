شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتاكل كثير ومش عارف تسيطر على نفسك.. أعرف كيف تتحكم فى طريقة أكلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعض الأشخاص قد يعانون من مشكلة الإفراط فى تناول الطعام بصورة لا تجعلهم يسيطرون على طريقة تناولهم للطعام، لذلك فأن معرفة الأسباب التى تؤدى إلى الإفراط فى تناول الطعام يمكن أن تساعد فى تحديد طريقة تناولك للطعام.

عادات يمكنها تخطى الإفراط فى تناول الطعام

تتعدد أسباب الإفراط فى تناول الطعام إما لأسباب عاطفية، أو للجوع أو للملل ، وبمجرد تحديد سبب تناولك الطعام ، قد تنتقل إلى اتباع ممارسات تناول طعام أكثر وعيًا وذلك وفقا لتقرير موقع "health24".

1. عدم تخطى وجبات الطعام

يجب ألا تتناول الطعام إذا كنت جائعا للغاية لأن وقتها ستكون عرضة للإفراط في تناول الطعام، وتعد وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم، حيث يميل الأشخاص الذين يتناولون وجبات الطعام الصباحية إلى تناول كميات أقل من الدهون والكولسترول طوال اليوم، و تشير الأبحاث أيضًا إلى أن تناول وجبة الإفطار يمكن أن تساعد في تخفيف الوزن.



الإفراط فى تناول الطعام

2. ابعد عن تناول الطعام أمام شاشات التلفزيون أو الكمبيوتر

غيّر موقعك عند تناول الوجبات خاصة إذا كنت تميل إلى الطعام أمام التلفزيون أو الكمبيوتر ، لأن محاولة الجلوس والتركيز على طعامك أثناء المشاهدة يمكن أن يساعد في الإفراط في تناول الطعام.



تناول الطعام أما الموبايل

3. مضغ الطعام ببطء

يوصي الخبراء بمضغ كل قطعة من الطعام حوالي 30 مرة، مما يسمح للمضغ بإخبار عقلك بالسيطرة على طريقة تناول الطعام، ليس هذا فحسب ، بل قد تستمتع أيضًا بالنكهات والقوام لما تتناوله.



مضغ الطعام ببطئ

4. تناول الطعام في المنزل

إذا كنت تتناول الطعام بشكل متكرر فى المطعم، فقد تفرط فى تناول الطعام دون أن تدرك، هذه الأطعمة تكون محملة بالسعرات الحرارية الكثيرة ، مما يزيد من المعاناة فى الإفراط تناول الطعام، وتظهر الأبحاث أن طهي الوجبات في المنزل يساهم في خيارات غذائية صحية بشكل عام.



شرب المياه

5. شرب المزيد من الماء

الجوع قد يخفي الجفاف، ولكن يجب أن تدرك أن علامات الجفاف المعتدل تشمل الشعور بالعطش وتركيز البول، لذا توضح كافة الدراسات أهمية شرب ما لايقل عن 2 لتر يوميا من المياه للبقاء رطب، و قد تحتاج إلى أكثر من هذا بناءً على مستوى نشاطك وعوامل أخرى ، مثل الرضاعة الطبيعية.

لا يجب عليك شرب الماء فقط، فيمكن تناول الحليب وعصير الفواكه النقي و الأعشاب، والأطعمة التي تحتوي على أوزان عالية للمياه هي أيضًا خيارات جيدة ، مثل البطيخ والسبانخ.