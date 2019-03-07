انت الان تتابع موضوع بخاخ القمل ليسيد للاطفال والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعد القمل من الحشرات الضارة والتي تأتي في الرأس سواء عند الأطفال أو بعض الكبار وهو يتغذى على الدم المتواجد في الرأس، لذلك جميع الأمهات يبحثون عن الطرق السهلة والسريعة والتي تقضي على حشرة القمل دون وجود أذي للشخص الذي يوجد في رأسة القمل، ومن أهم الأشياء التي تعالج القمل هو بخاخ ليسيد والذي يتم استعماله للأطفال الذين يعانون من وجود حشرة القمل في رأسهم، ويتم الحصول عليه من داخل جميع الصيدليات التي تنتشر في جميع المحافظات ويتم رشه في فروة الرأس.

ما يحتوي عليه ليسيد الأطفال

ليسيد الأطفال جميع الأمهات تتسأل عن مكوناته حتى يطمئنون على سلامة أطفالهم عند وضع لهم اليسيد وهو يتكون من مادة تتراميثرين وهي من المواد الهامة التي تتميز بأن لها قدرة كبيرة على التخلص وقتل القمل والصئبان، ويوجد أيضاً به مادة بيبرونيل بيوتوكسيد وهي المادة التي تساعد في قتلة بشكل سريع وتعمل على وجود مادة واقية تساعد في عدم عودة القمل والصئبان مرة أخرى، كما أنه يوجد به العديد من المستحضرات في قاعدة زيتية وهي التي لا تؤثر على فروة الرأس أو الشعر أو الجلد، وهو الذي يتميز عن غيره من المواد الأخرى لأنه يساعد في حماية الشعر ونعومته عند استعماله طوال الوقت.

ينتقل القمل من خلال شخص إلى شخص آخر عن طريق الأتصال المباشر أو الإقتراب وهذا في حالة الجلوس على مقعد الدراسة في الفصل، أو من خلال استعال المشط نفسه أو الإكسسوارت الخاصة بالشعر والقمل يصيب العديد من الفئات العمرية المتنوعة، والقمح لا يوجد له أي علاقة بالنظافة ولا تؤدي كثرة الأستحمام إلى التخلص منه وقتله ولذلك لابد أن يتم استعمال العديد من المستحضرات الطبية الأمنة والخاصة بقتل القمل وجميع حشرات الشعر الأخرى.

أنواع وأعراض القمل وحشرات الشعر

يوجد ثلاث أنواع من القمل ومنها:

قمل الشعر.

قمل الجسم.

قمل العانة.

قمل الجسم يختلف عن القمل المتواجد في الرأس أو العانة، وهذا حيث أن القمل المتواجد في الجسم يوجد فقط في جسم البشر، وهو ينتشر بالعدوى من خلال الأتصال الدائم بين الشخص المريض بالقمل أو الأشخاص الأخرين وهو ينتشر بشكل كبير في جميع المناطق المزدحمة والتي لا يوجد فيها نظافة دائماً.

كما أن الحيوانات الأليفة وبعض الحيوانات الأخرى لا تقوم بنقل القمل منها إلى الإنسان والبشر هو من يقومون بإضافة القمل للجسم، وأيضاً القمل يموت خلال خمسة أو سبع أيام في حالة سقوطه من جسم الشخص المصاب، وفي بعض الأحيان يكون هذا من خلال التنظيف الدائم وغسيل الملابس والملاءات الخاصة بجميع السرائر ويكون هذا طوال الوقت ويتم علاجه لمنع عودته مرة أخرى.

أعراض الاصابة بالقمل

الإحساس بالحكة القوية التي توجد في جميع الأماكن في الراس وهي من أكثر الأعراض التي تدل على الإصابة بالقمل.

يحدث ظهور لبعض الندبات الصغيرة أو النتوءات الصغيرة التي توجد في فروة الراس وهي التي تظهر بسبب أن القمل تقوم بامصتصاص الدم من فروة الرأس.

في العديد من الأوقات يحدث الإحساس بحركة القمل في الرأس وهذا يحدث في حالة زيادة عدد القمل في الرأس وهذا مؤشر يدل على ضرورة إبداته.

يجب فحص الشعر جيداً حتى يتم التخلص تماماً من القمل وهو يتراكم خلف منطقة الأذن وأسفل الرأس.

طريقة استعمال ليسيد والجرعة

عليكي أن تقومي بتثبيت أنبوبة البخ التي توجد مع العلبة ومن خلال الضغط عليها بإصبعك للأسفل يتم رش اليسيد على الشعر.

ويتم تقسيم الشعر إلى العديد من الأجزاء حتى يتم ضمان وصول الليسيد إلى جميع أطراف الشعر وتغلغله داخل فروة الرأس.

ولضمان أن يتم قتل القمل بشكل اسرع لابد من رش الرذاذ الخاص بليسيد داخل الشعر وفروة الرأس ليتم قتل القمل بشكل كامل.

يتم رش المكان المصاب بالرذاذ الخفيف من ليسيد ويتم تغيير مكان الرش وتمريره في جميع الأجزاء الخاصة بالشعر، وهذا حتى أن يمتلئ الشعر تماماً ويتم علاج المكان بالكامل ويترك على الشعر لمدة ساعة.

وبعد مرور الساعة عليكي أن تتخلصي من الحشرات التي تم قتلها من خلال غسل الشعر وفروة الرأس جيداً بالصابون المتعارف عليه أو الشامبو وتأكدي من التخلص منه تماماً وغسل الشعر جيداً.

وللتخلص من القمل والصئبان الذي تم قتله عليك أن تقومي بتمشيط الشعر جيداً من خلال المشط ذات الأسنان الدقيقة والضيقة.

عليكي أن تقومي بتكرار هذه العملية مرتين أسبوعياً والأستمرار عليه لمدة شهر وهذا للحصول على النتيجة المرغوب فيها.

وفي حالة الوقاية لابد من رش كمية قليلة على الشعر وفروة الرأس بشكل كامل وهذا يكون مرة كل 3 أيام.

وعند تجنب العدوة وعودة للشعر مرة أخرى لابد من رش الملابس المستعملة والأغطية من على بعد 20 سم وهذا يكون من خلال استعمال البخاخ لضمان عدم عودته من جديد.