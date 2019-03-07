طريقة إعداد وتحضير طاجن المكرونة باللحم والجبن

القاهرة ـ لايف ستايل المقادير4 اشخاص نصف كيلو مكرونة كبيرة.

نصف كيلو لحم مفروم. ملعقة سمن أو زيت ذرة .

بصلة مبشورة ملح فلفل بهارات.

صلصة طماطم للمكرونة .

ربع كوب ماء

1 كوب جبنة كريم. كوب جبنة شيدر مبشورة.

1 بيضة .

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفري.

1 ملعقة ريحان مفري أو جاف.

للوجه : نصف كوب جبنة موتزاريللا مبشورة طريقة التحضير تسلق المكرونة حسب الإرشادات الموجودة علي العبوة. نقوم بعمل العصاج : نضع المادة الدهنية سمن أو زيت والبصلة المبشورة حتي تذبل قليلا ، ثم نضيف اللحم المفروم وتقلب وتتبل بالملح والفلفل والبهار.تترك 5 دقائق حتي تنضج اللحم. في طبق عميق إخلطي صلصة المكرونة والماء وضعيها في قاع صينية فرن . إخلطي الجبن الشيدر والجبن الكريمة مع البقدونس المفري، وقومي بحشو حبات المكرونة. ضعي ملعقة عصاج فوق كل حبة مكرونة كطبقة ثانية ، وترص في صينية بايريكس الموجود بها صلصة المكرونة. رشي الوجه بالجبنة الشيدر والموتزاريللا وزيني بالريحان.أدخليها الفرن 20 دقيقة حتي يحمر الوجه ويصبح ذهبيا . وبالهنا والشفا. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة إعداد المعكرونة بصلصة الأفوكادو طريقة إعداد وتحضير المعكرونة بجبن الريكوتا والليمون

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