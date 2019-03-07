نوع كباب جديد يدمج بين 3 أنواع من "الجبنة المشوية"

ابتكر رولاند رويج، في مزرعة ألبان مقرها مدينة زيوريخ السويسرية، نوعًا جديدًا من الكباب يعتمد على الجبنة المشوية وبعض التوابل والنكهات المستوحاة من الخلطة الرئيسية للكباب المشوي.

وأطلق رويج على هذا المنتج الغذائي الجديد اسم "Cheebab" يجمع كلمتي جبنة وكباب ويعني "كباب الجبنة".

ويعتبر كباب الجبنة عبارة عن دمج بين 3 أنواع من الجبنة وهي كل من جبنة الشيدر والحلومي وجبنة سويسرية وفرنسية تُسمّى الراكليت.

وتعد وجبة كباب الجبنة هذه ,هي الأولى من نوعها في العالم، ويقدم ساندويش "كباب الجبنة" على شكل الشاورما بتقطيعه وإضافة مكونات أخرى كما يمكن تقديمها مثل ساندويشات البرغر.

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