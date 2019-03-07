شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. لماذا يختلف الهيكل العظمى بين المرأة والرجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختلف تكوين الجسم البشرى الخاص بالمرأة عن تكوينه بالنسبة للرجل، بالنسبة للأنثى يكون لديها حوض اكبر من الرجال، ولكن هناك اختلافات عديدة دقيقة بين الهياكل العظمية للذكور والإناث.

تختلف الكرموسومات بالنسبة للذكور عن الإناث لتحدد نوع الجنس، يتم تضمين كامل الصبغية الكروموسومية للكائن في كل خلية فردية، لذلك من الممكن تحديد نوع الجنس من خلال فحص الحمض النووي حتى خلية واحدة.

تؤدي الصبغيات المختلفة لدى الذكور والإناث وفقا لتقرير موقع " toptenreviews" إلى اختلافات عديدة في النمو ، وعلى الأخص فى الهرمونات الموجودة في الجسم، حيث تنتج الإناث كمية أكبر من الإستروجين (الهرمون الأنثوي)، الذي يؤثر بدوره على نمو عظامهن، من ناحية أخرى ينتج الذكور كمية أكبر من هرمون التستوستيرون (هرمون الذكورة) الذى يؤثر بالمثل على نمو عظام الذكور.



الهيكل العظمى وتشريحه

تتطور عظام الذكور والإناث بمعدلات مختلفة وينطبق الحال أيضا على الهيكل العظمي البشرى، حيث يولد جميع البشر مع جزء من الغضروف في عظامهم ، والذي يبدأ بمرونة ويصبح أكثر صلابة مع مرور الوقت ، مما يؤدي إلى إنتاج نسيج صلب لربط جميع مع العظام.

تكتمل عظام جسم الأنثى نموها في وقت مبكر عن تلك الموجودة في جسم الذكور، حيث تكمل عظام الإناث تطورها في سن 18 عامًا تقريبًا ، في حين تستمر عظام الرجال في النضج حتى سن 21 عامًا تقريبًا، وهو ما يفسر الاختلاف في متوسط ​​حجم عظام الذكور والإناث حيث تستمر عظام الذكور في النمو والتطور لفترة أطول ، حيث تصبح أيضا أكبر فى المتوسط ولها زوايا أكثر وضوحا.

الهياكل العظمية للذكور لديها عمومًا عظام أطول وأكثر سمكًا في الذراعين والساقين والأصابع، بينما فى الإناث تكون عظام الحوض أقصر وأكثر تقريبًا ، لتكون أكثر مرونة لاستيعاب الحمل وولادة الطفل.



الفرق بين عظم الحوض فى الرجل والمراة

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