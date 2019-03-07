4 أطعمة تسرق النوم منك ليلا

حين لا يمكنك النوم رغم أنك قمت بتجهيز كل شيء لتنعم بنوم هادئ، سيكون عليك النظر فيما تأكله قبل النوم لمعرفة السبب في ذلك، لأن الطعام يؤثر على أنماط النوم.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، لا يعتبر تناول الكافيين هو العائق الوحيد أمام النوم ليلا، لكن هناك أطعمة معينة نتناولها وتسبب لنا الأرق أو عدم النوم بصورة جيدة، ومنها الأربعة التالية:

1- الأطعمة كثيرة التوابل

نحب جميعا الكاري الحار لاسيما في ليالي الشتاء الباردة، لكن تناول كمية كبيرة من هذا التابل قبل النوم لا يساعد أبدا، ويقول خبراء إن هذه الأطعمة الحارة والمتبلة تغير أنماط النوم لأنها غنية بالكابسيسين وهو المركب الذي يجعل الفلفل حارا جدا، ويمكن أن يسبب الكابسيسين الحرقة التي تزيد كلما استلقيت، فضلا عن أن تناول شيء حار يجعلك أيضا تشعر بالحرارة ما يعني أنه من المحتمل ألا تنام بسبب السخونة الزائدة، لذلك إذا كنت تخطط لتناول طعام يحتوي على توابل كثيرة في العشاء، حاول أن تبكر موعد العشاء أو فكر في تقليل التوابل أو عدم إضافتها.

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2- الدهون "السيئة"

ينبغي أن يكون لجميع أنواع الدهون مكان في أنظمتنا الغذائية، لكن نحتاج جميعا إلى التأكد من عدم تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة، وإذا كنت تنام 8 ساعات متواصلة ليلا بالرغم من تناول هذه الدهون، فمن المؤكد أنك تستيقظ مترنحا في اليوم التالي، ويؤدي النظام الغذائي الغني بالكوليسترول إلى نوم غير منتظم، حسب الخبراء الذين يوصون بتجنب الأطعمة المقلية واللحوم والألبان واستبدالها بالدهون النباتية مثل المكسرات وزيت الزيتون والأسماك.

3- الكربوهيدرات البيضاء

تعتبر الكربوهيدرات جيدة بالنسبة لك، لكن الإفراط في تناولها ليس جيدا على الإطلاق، لا تحتوي الأطعمة التي تؤدي لارتفاع السكر في الدم مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والكعك والحلويات على كثير من الألياف، لكنها بدلا من ذلك غنية بالسكر الذي يجعل مستوى السكر في الدم يرتفع بمعدلات هائلة، من الأفضل أن تتناول الكربوهيدرات غير المكررة إلى الحد الأدنى بصفة عامة، لكن إذا كنت ترغب في تناولها، من الأفضل أن يكون ذلك في وقت مبكر من اليوم.

4- الفواكه والخضروات التي تحتوي على سوائل

بطبيعة الحال تعتبر الفواكه والخضروات ممتازة لنا، لكن ينبغي تناولها بحذر دون إفراط، وينصح الخبراء بتناول الخيار والبطيخ على سبيل المثال في وقت مبكر من اليوم لتجنب أي رحلات ليلية إلى الحمام.