أفضل وأبرز طُرق لمساعدة المعانين مِن نوبات الهلع

يعدّ أكثر من 13% من الناس عرضة لنوبات الهلع والتي ربما تكون شديدة ومؤلمة، وإليك هنا أبرز الأعراض وأفضل طرق لمساعدة المصاب.

ثقّف نفسك بشأن الحالة

توضح مؤسسة الصحة العقلية (MHF) أن 13.2% من الناس مروا بنوبات هلع، وإذا كنت تعرف شخصا يعاني منها بشكل متكرر فقد يكون من المفيد فهم الحالة بشكل أفضل، حيث يمكن أن تستمر النوبة ما بين 5 إلى 30 دقيقة، مع أعراض سرعة التنفس والتعرق وزيادة معدل ضربات القلب والارتعاش والشعور بالغثيان، ويمكنك لحصول على بعض المساعدة من خلال مؤسسة الصحة العامة NHS، ومؤسسة الصحة العقلية MHF، ومنظمة Time to Change و No Panic.

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ابقَ هادئا

يقول بول سالكوفسكيز أستاذ علم النفس الإكلينيكي والعلوم التطبيقية في جامعة باث "إذا كنت تعاني من نوبة هلع قصيرة مفاجئة، فمن المفيد أن يكون بجانبك شخص ما يطمئنك بأن النوبة ستمر"، ومن المهم التخلص من النوبة وعدم الارتباك، لكن إذا بقيت هادئا فيمكن توفير الراحة لنفسك.

كن مطمئنا

ربما تكون نوبات الهلع محزنة للغاية، حيث يصف بعض الناس شعورهم قائلين إنهم يشعرون كما لو كانوا يعانون من نوبة قلبية أو أنهم يواجهون الموت، ومن المهم طمأنة الشخص المصاب بنوبة هلع وأنه ليس في خطر، وتعدّ الأعراض عادة نوع من استجابة الجسم لمواجهة هذه الحالة والتي تستمر ذروتها حتى 10 دقائق.

احصل على نفس عميق

توصي منظمة "Mind" الشخص المصاب بالتنفس ببطء وعمق، وربما يمكنهم متابعة العد بصوت عال أو يمكن أن تطلب منهم مراقبة رفع ذراعهم بهدوء إلى أعلى أو أسفل، ونشرت مؤسسة الصحة العامة ومنظمة No Panic أدلة لتمارين تهدئة النفس.

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كن حذرا من إظهار الامتعاض

ربما تكون عبارة "ليست لديك نوبة هلع" حسنة النية، لكن يجب عليك تجنب أي عبارات سيئة تحمل نوع من الازدراء، ويقول مات هيغ مؤلف كتاب Reasons to Stay Alive الأكثر مبيعا "لا تقلل من شأنهم.. إنهم يمرون بتجارب صعبة عما يمكنك المرور به".

جرّب تمارين الثبات على الأرض

يقول مارتن أنتوني أستاذ علم النفس بجامعة رايرسون في تورنتو بكندا: "ربما تكون أحد أعراض نوبات الهلع الانفصال عن الواقع"، وربما تكون تمارين الثبات على الأرض أو طرق أخرى للشعور بالارتباط بالحاضر فعالة، وتقترح منظمة Mind لمس نسيج البطانية أو شم شيء ذي رائحة قوية.

اسألهم عما يحتاجون

ربما يشعر الناس بالإرهاق بعد نوبات الهلع في كثير من الأحيان، ولذلك اسألهم برفق عما إن كانوا يحتاجون كوبا من الماء أو بعض الطعام، ومن الأفضل تجن الكافيين، وربما يشعرون بالبرودة الشديدة أو الحر الشديد، وفي وقت لاحق بعد التعافي يمكنك سؤالهم عما وجدوه مفيدا أثناء وبعد الحالة.

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