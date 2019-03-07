شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك.. مسلوق أو مقلى إعرف فوائد البيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مقلى و مسلوق أو فى البشاميل، يعتبر البيض من أبرز الاطعمة التى يفضلها الكثيرون حيث يقدم بأكثر من طريقة، كما انه يتميز بشكله المبهج ومذاقه الطيب ، ويحتوى ايضا على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الامراض ومنها (البروتين، الفسفور، حمض الفوليك، الكالسيوم).

وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم الخليج 365 ابرز فوائد البيض وفقا لما ذكره موقع healthline



البيض

1: تناول البيض يعمل على الاحساس بالشبع وبالتالى فهو مفيد لمرضى السمنة ويساعدهم على انقاص الوزن.

2:يحافظ على صحة الجهاز المناعى ويمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط .

3: يعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويحميه من الجلطات وذلك احتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المختلفة.



بيض

4:يحافظ على صحة الجهاز العصبى ويحميه من الأمراض التى يتعرض لها ، كما أنه يساعد على تقوية الذاكرة وتنشيطها.

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5: يعتبر البيض من أفضل الأطعمة التى تساعد على تعزيز صحة العضلات والعظام وحمايتها من الهشاشة، وينصح دائما بإعطائه للأطفال ليساعدهم على النمو بشكل صحى.

6: يحتوى البيض على المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تساعد على حماية العين من الضباب وعدم الرؤية.

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