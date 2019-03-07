شكرا لقرائتكم خبر عن سامسونج تطلق هاتفي Galaxy S10 خلال منتدها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتركيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، خلال منتداها التاسع للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019، المنُعقد حالياً في مدينة أنطاليا، أحدث ابتكاراتها الذكية والمتقدمة في عالم التكنولوجيا والهادفة إلى تعزيز أسلوب حياة المستهلكين عبر المنطقة.

عرضت سامسونج خلال المنتدى مجموعة من منتجاتها الجديدة بما في ذلك تلفاز «8K QLED» 98 بوصة وهاتفي Galaxy S10 وGalaxy Fold وثلاجتي 4 Door وSide by Side 3 Door إضافة إلى غسالة QuickDrive وجهاز تكييف Wind-Free. وبالإضافة إلى استعراض منتجاتها التكنولوجية الجديدة، سلطت الشركة الضوء على المزايا الجديدة التي سيحصل عليها المستخدمون من خلال دمج المساعد الرقمي الجديد Bixby 2.0 في تشكيلة تلفزينات QLED والذي يتميز بقدرات صوت محسنة وأكثر تفاعلية باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وسلّطت سامسونج الضوء على جهودها التي ركزت على دمج أحدث مكونات الأجهزة والبرمجيات بهدف إعادة صياغة المفاهيم التقليدية حول تجربة المشاهدة التلفزيونية.

وقدّمت الشركة من خلال عرض مميز لتقنيتها الرائدة Micro LED رؤيتها لمستقبل شاشات العرض الذكية والمتقدمة، حيث تجسّد الإبتكارات الجديدة طموح ورؤية سامسونج نحو تخطي كافة الحدود المتعلقة بالحجم والأبعاد التقليدية للتلفاز والإنتقال إلى عصر التلفزينات الذكية التي توفر إمكانات لا متناهية وتجارب مشاهدة غامرة.



وكشفت سامسونج عن أحدث تقنياتها مع تلفزيون 8K QLED الذي يأتي بقياس 98 بوصة، حيث استعرضت الشركة تقنية العرض 8K ووظائفها المبتكرة التي تعمل على نقل تجربة المشاهدة إلى مستوى جديد من التميز لتشكل بداية مرحلة جديدة من الإمكانات في عالم شاشات العرض.

وتوفر تشكيلة QLED للعام 2019 التي تأتي مع معالج بتقنية العرض النقطي بدقة 8K صور فائقة الدقة والوضوح وجودة عالية في التصميم إضافة إلى مجموعة من الميزات الذكية بأحجام مختلفة أكثر من السابق. وسواءً كان المستخدمون يشاهدون المحتوى عبر خدمة بث أو أجهزة استقبال رقمي أو وصلة HDMI أو USB، أو حتى عبر النسخ المتطابق لشاشة الهاتف المحمول، يمكن لتقنية سامسونج الجديدة التي تستند إلى الذكاء الإصطناعي التعرف على أي محتوى وتحسينه بغض النظر عن مستوى الدقة الأصلية لتوفيرها بجودة عالية تقارب دقة 8K.

كما عرضت سامسونج خلال المنتدى أحدث ابتكارات نظامها الصوتي Soundbar، حيث قدّمت الشركة، الإصدار الجديد Q70 Soundbar، الذي يعد الأحدث لعام 2019. ويعمل النظام الصوتي الجديد الذي طورته الشركة بالتعاون مع شركة «هارمان كاردون» على الإرتقاء بتجارب المستهلكين السمعية والبصرية مع تقنيتي Dolby Atmos وDTS: X اللتين تعملان على توفير تجربة صوت غامرة ثلاثية الأبعاد. بالإضافة إلى ذلك، تعمل تقنية الصوت المعززة بالذكاء الاصطناعي على ضبط إيقاع الصوت في الوقت الحقيقي لتحسين جودته وتوفير وضعيات الصوت المثلى، بينما توفر تقنية 4K Pass-Through في الوقت نفسه جودة صوت مميزة ودقة عالية للصورة بهدف نقل المحتوى دون أي مساومة على تجربة الصوت المحيطي الحقيقية.

وعرضت الشركة في منتداها هذا العام مجموعة من الإبتكارات الجديدة التي تم تصميمها لتعزيز راحة المستهلكين وتمكينهم من الإستمتاع بحياة ذكية وسلسة في كافة أنحاء المنزل. وتقدّم هذه الإبتكارات تجربة استخدام مميزة وفريدة من نوعها لتزويد المستهلكين بعالم متكامل من التجارب الذكية والمتصلة.

وتعمل ثلاجة سامسونج الجديدة رباعية الأبواب 4 Door المزودة بتقنية التبريد الثلاثي على توفير أقصى درجات الحفاظ على الأطعمة طازجة داخلها ضمن درجة حرارة مثالية وإعدادت تحكم دقيقة. ويتيح ذلك للمستهلكين إمكانية الحفاظ على الطعام طازجًا لفترة أطول بفضل مستويات الرطوبة المثلى التي توفرها. ومع تقنية المساحة المرنة Flex Zone، توفر المقصورة التي يتم التحكم بها بشكل مستقل فوائد عديدة فضلاً عن حفاظها على الطعام في درجات حرارة مثالية.

إضافة إلى ذلك، تم تصميم تشكيلة الثلاجات ثلاثية الأبواب Side-by-Side 3 Door الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المستهلكين المتزايدة من حيث السعة والتصميم والراحة. وتم تصميم هذه الثلاجة بسعة كبيرة مع نظام التبريد الفريد من نوعه Twin Cooling System، حيث تعمل على تحسين درجة الحرارة ومستويات الرطوبة للحفاظ على الطعام لفترة أطول. وبفضل وضعيات درجة الحرارة المضبوطة مسبقاً، تعتبر الثلاجات مثالية للغاية لا سيما فيما يتعلق بتوفير الطاقة بناءً على متطلبات المستخدم.