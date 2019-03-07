روسي يفتعل حريقًا خطيرًا في بناء سكني للرجوع إلى حبيبته

أسعف 5 أشخاص إلى المستشفى إثر إقدام رجل على افتعال حريق خطير في بناء تسكنه حبيبته السابقة، في "خطة رومانسية" لمصالحتها وإعادة إحياء علاقتهما من جديد، وتقوم خطة الرجل على إضرام النيران بالبناء السكني بشكل مفتعل، ومن ثم إنقاذ السكان بنفسه، ليبدو بمظهر البطل في عيني حبيبته السابقة، إلا أن خطته باءت بالفشل الذريع، وأودعته السجن لخمسة أعوام.

وجرت الحادثة الرهيبة في مدينة أومسك الروسية، الواقعة في منطقة سيبيريا، عندما قرر الرجل القيام بخطته بعد رفض الفتاة الرجوع إليه، بعد عدة محاولات قام بها.

وأقدم الفاعل على افتعال الحريق في غرفة مرافق البناء ليفشل لاحقا في نقل النيران إلى باقي أنحاء المبنى، وهو ما دفع السكان للاتصال بفرق الإطفاء عند ملاحظتهم الحريق، حيث تم إسعاف خمسة أشخاص، بينهم طفلان تسمما بغاز أول أكسيد الكربون، كما قامت الشرطة في وقت لاحق بتوقيف "العاشق الرومانسي" في مقهى ليس ببعيد عن البناء المحترق، في حين فتح تحقيق جنائي حول الحادثة التي صنفتها السلطات كـ"فعل شغب".

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