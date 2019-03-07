شكرا لقرائتكم خبر عن مركز HMC يستقبل 3 خبراء فرنسيين فى جراحات مناظير الرسغ والكوع من 18لـ31 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إصابات الأعصاب الطرفية وجراحات اليد الميكروسكوبية وكسور الزورقية ومفصل الرسغ وملخ الولادة وإصابات الضفيرة العصبية ومناظير الرسغ ومشاكل الطرف العلوة بالكتف أو الكوع أو اليد أو الأصابع أو الأوتار أو الأعصاب الطرفية.. جميعها توصيفات تتعلق بمشاكل طبية نسمعها يوميا لكن علاجها يحتاج مجهودا كبيرا من السفر للخارج فى الدول الأوربية كإنجلترا وفرنسا والحجز مسبقا للكشف والبدء فى رحلة علاج تتكلف كثيرا.



لكن فى الوقت الحالى تطورت جراحات العظام فى الفترة الأخيرة تطورا هائلا لاسيما جراحة اليد والطرف العلوى، نظرا لاستخدام المناظير الجراحية والميكروسكوب فى إجراء العمليات الجراحية، ما أدى إلى تحسن النتائج الطبية بشكل كبير وملحوظ .



دولة فرنسا واحدة من الدول الأوروبية الرائدة فى هذا المجال، لأنها تضم عددا من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة العلمية فى هذا المجال أبرزهم الدكتور الخبير العالمى ألين جلبير وهو أحد مؤسسى جراحات اليد الخاصة بالضفيرة العصبية والتشوهات الخلقية وملخ الولادة ومن أقدر الأطباء الذين وضعوا أساسا لتلك الجراحات الدقيقة جدا، والخبير العالمى الدكتور كريستوف ماثولان هو أحد مؤسسى جراحات المناظير الرسغ، وهو مؤسس الجمعية الأوروبية لمناظير الرسغ (EwAs) والخبير العالمى الدكتور فيليب فالنتى واحد من رواد جراحات مناظير الكشف على مستوى العالم وساهم فى تدريب مئات الأطباء حول العالم بشأن مناظير الرسغ.

ونظرا لأهمية استقدام خبراء عالميين مثل هؤلاء لوطننا العربى والشرق الأوسط لتبادل الخبرات العلمية الدقيقة، فقام الأستاذ الدكتور رضا الهميمى رئيس مجلس إدارة مركز Hmc بدعوته لزيارة مصر فى الفترة من 18 مارس حتى 31 مارس الجارى، وجرى الاتفاق على التحضير والإعداد لعيادة تحضيرية لهم برئاسة الأستاذ الدكتور شريف أمين أستاذ جراحة اليد بقصر العينى والدكتور هشام عزام استشارى جراحة اليد بمعهد ناصر.

ومن بين أهم المكاسب من استقدام خبراء عالميين ذى كفاءة وخبرة واسعة فى المجالات الطبية المختلفة، هو تبادل الخبرات بين الخبراء الأجانب والأطباء المصريين، ما يعظم من تمكنهم عند إجراء العمليات الجراحية، واكتساب خبرات واسعة خصوصا ما يشهده المجال الطبى من تطور سريع ودورى يوما بعد يوم، فضلا عن دور استقدام الخبراء الأجانب إلى مصر، فى التشجع على حضور حالات من دول عربية وأجنبية أخرى إلى مصر، ما يترتب عليه المساهمة بشكل كبير فى دعم السياحة العلاجية بمصر، حيث يعتبرها بعض المرضى فرصة للعلاج والنزهة مع بعض نظرا لما تتميز به مصر من مواقع آثرية ومتاحف معمارية جاذبة للجميع.

جدير بالذكر أن الدكتور ألين جلبير من أقدم الأطباء الذين وضعوا أسسا لجراحات الضفيرة العصبية وملخ الولادة والتشوهات الخلقية، بينما الدكتور كريستوف ماثولان هو رئيس ومؤسس الجمعية الأوروبية لمناظير الرسغ (EwAs) ويشغل كريستوف ماتولين رئيس قسم جراحات اليد والطرف العلوى والكتف بعيادات "Bizet" بباريس، ونائب رئيس معهد جراحات اليد بباريس institut de la main، ورئيس قسم جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية بمستشفى دا لمين بباريس سابقا، اما دكتور فيليب فالنتى فهو واحد من رواد جراحات مناظير الكشف على مستوى العالم وساهم فى تدريب مئات الأطباء حول العالم بشأن مناظير الكتف.



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