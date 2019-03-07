شكرا لقرائتكم خبر عن لأن الأعراض متشابهة.. إزاى تفرق بين حمى القش والبرد العادى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتشابه أعراض حمى القش أو حساسية حبوب اللقاح إلى حد كبير مع أعراض الأنفلونزا ونزلات البرد العادية، حيث تشمل ألم والتهاب فى الحلق، سيلان الأنف، العطس، وهو ما يجعلك فى حيرة، هل ما تعانى منه هو حمى القش أم نزلة برد عادية، وتتناول أدوية غير مناسبة لحالتك، وهو ما يشكل خطورة على صحتك، وفى هذا التقرير نتعرف على الفرق بين حمى القش ونزلة البرد موقع "Net doctor".

الفرق بين حمى القش واعراض البرد

حمى القش هي رد فعل تحسسي ضد حبوب اللقاح لمساعدتك على تحديد ما إذا كانت بسبب نزلة برد أو حمى القش فمن المهم معرفة أعراض كل منها.

العرض الرئيسي الذي يساعد على التمييز بين حمى القش والبرد هو الحكة في الأنف والحنجرة والعيون، فإذا كنت تعاني من حكة مائيّة ، وحكة في العين، فغالباً ما يكون لديك حمّى القشّ.

وأكثر أعراض حمى القش شيوعاً هي: سيلان وحكة أو انسداد في الأنف، وحكة فى العين والعطس، كما قد تشمل الأعراض الإضافية فقدان حاسة الشم، ألم في الوجه ، حكة أو التهاب في الحلق، التعرق والصداع.

- يحدث البرد بسبب عدوى فيروس، في حين أن حمى القش هي رد فعل تحسسي ضد حبوب اللقاح، لذا إذا كنت مصابًا بنزلة برد ، فإنك تلاحظ أن إفرازات الأنف لها لون أصفر أو أخضر.

-السعال هو أحد الأعراض الشائعة التي تظهر في كل من حمى القش ونزلات البرد، ولكن مع حمى القش ، فإن السعال عادة ما يكون سعالًا جافًا قد يزداد سوءًا عندما يكون عدد حبوب اللقاح عالياً.

- إذا لاحظت أعراضك تزداد أكثر عندما تكون في الهواء الطلق، فمن المحتمل أن يكون لديك حمى القش، لأنها تزداد بزيادة تعرضك لحبوب اللقاح.

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