ما هي فوائد الفراولة للطفل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مارس 2019 02:21 مساءً - الفراولة التي يشبه بها الشعراء جمال الشفاه، والتي يزين لونها الضحكة خاصة للأطفال، ما هي فوائدها الغذائية؟ ومتى يمكنك تقديمها لطفلك؟

اختصاصية التغذية الدكتورة دارين جمعة تقدم لك هذه المعلومات بخصوص هذه الفاكهة اللذيذة والمفيدة:

لا تقدم الفراولة للطفل قبل سن الثمانية أشهر.

هناك بعض الأطفال يعانون من الحساسية عند تناولها، ولذلك يجب أن تقدم بمفردها لاكتشاف وجود حساسية للطفل منها أم لا.

تحتوي الفراولة على نسبة عالية من الحديد، لذلك فهي تعالج الأطفال المصابين بفقر الدم.

تعطى بكمية قليلة للأطفال الذين يعانون من أملاح في البول لأن نسبة الأوكسالات فيها مرتفعة.

تحتوي على الأملاح المعدنية، التي تغذي الجسم مثل البوتاسيوم والصوديوم والفسفور والكالسيوم.

تقوي عظام الطفل لأن نسبة الكالسيوم فيها عالية.

تنقي الدم وتعمل على تبييض الأسنان ومنح الفم رائحة منعشة.

يجب تنظيفها جيداً وغسلها عدة مرات، لأن المبيدات التي ترش بها تزول بصعوبة عنها.

يمكن تقديمها على شكل عصير أو مخلوطة مع فواكه على شكل سلطة.

قليلة السعرات الحرارية ولذلك لا تسبب زيادة في الوزن.