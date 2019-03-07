حسن شاكر يوضح كيفية التخلص من مشكلات الجهاز البولي

كشف الدكتور حسن سيد شاكر أستاذ جراحات المسالك البولية بجامعة عين شمس في حديث خاص لـ " لايف ستايل" أن الجهاز البولي واحد من أهم أجهزة الجسم على الإطلاق ويتكون من الكليتين والحالبين والمثانة البولية والبروستاتا , وهناك أمراض تصيب كل جزء من أجزاء الجهاز البولي على حدة، كما يختلف الجهاز البولي في الرجال عن النساء قليلا .

وقال الدكتور حسن سيد شاكر: إن المسالك البولية جهاز كبير ومن أكثر الأجهزة التي يتواجد فيها مشاكل كثيرة؛ لأن من أهم مميزاته التخلص من السموم الموجودة فى الجسم بالإضافة إلى ارتباطه ارتباطًا وثيقًا بالإنجاب , وأكثر الأمراض انتشارًا وارتباطًا بالجهاز البولى الحصوات والأورام من أكثر المشاكل التى تصيب الجهاز البولى لدرجة أن مصر صنفت أنها من أكثر الدول المنتشر بها أورام المثانة بالتحديد , كذلك تضخم البروستاتا الحميد والأورام الخبيثة فى البروستاتا, بالإضافة الى أمراض المسالك فى السيدات مثل الترهل المهبلى والسقوط المهبلى بالإضافة إلى عدد كبير من الأمراض .

وأضاف الدكتور حسن سيد شاكر، أن البروستاتا من أكثر الأجهزة فى الجسم التى تنتشر الشائعات حولها , حيث أن كثير من الناس تعتقد أن البروستاتا لها علاقة بالقدرة الجنسية بالرغم أن هذا غير صحيح , وخاصة أنها غدة مرتبطة بمجرى البول فإذا حدث تضخم فى البروستاتا يتم غلق مجرى البول , كما أنه من الممكن وجود أورام حميدة بالبروستاتا لسنين طويله دون أعراض .

وأوضح الدكتور حسن سيد شاكر أن التخلص من مشكلات الجهاز البولى بشكل عام بات يتم بالطرق الطبية العالمية والتى تواكب التطور التكنولوجى والطبى حيث يتم استخدام الليزر فى علاج معظم أمراض الجهاز البولى بالإضافة الى المناظير الرقمية أو المرنة والتى أدت إلى وصول نتائج مذهلة فى العلاج تقترب من عدم وجود أى آثار جانبية بالإضافة إلى التعافى فى وقت قصير جدا عكس ما كان يحدث فى الماضى .

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