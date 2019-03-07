طقوس الاحتفال باليوم العالمي للمرأة حول العالم

يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة (IWD) في الثامن من مارس/ آذار، إذ يحتشد الناس للدفاع عن حقوق المرأة والمطالبة بالمساواة بين الجنسين، وفي حين يهدف الاحتفال إلى تمكين المرأة في جميع أنحاء العالم تختلف طريقة الاحتفال به من بلد إلى آخر، فتمنح بعض الشركات النساء عطلة لمدة نصف يوم، بينما تحتفل دول أخرى بإعطاء النساء بعض الزهور، وإليك أبرز مظاهر احتفال مختلف الدول باليوم العالمي للمرأة.

الولايات المتحدة الأميركية

يعدّ مارس/ آذار شهرا تاريخيا بالنسبة إلى المرأة، واستمر الاحتفال بهذه المناسبة منذ فبراير/ شباط 1980، عندما أعلن الرئيس جيمي كارتر الأسبوع بداية من 8 مارس/ آذار أسبوعا للاحتفال بتاريخ المرأة الوطني، وفي غضون بضعة أعوام تبنت آلاف المدارس الفكرة في جميع البلاد كوسيلة لتحقيق المساواه في الفصل الدراسي، وهو الأمر الذي قاده التحالف الوطني لتاريخ المرأة، ودعّمته مجالس المدن إذ نظموا فعاليات وبرامج خاصة للدفاع عن تمكين المرأة.

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وتطورت الاحتفالات حتى إن 14 ولاية مدت الاحتفالات لتستمر طوال آذار بحلول عام 1986، والآن يصدر الرئيس بيان تقدير رسميا في ما يعرف باسم "الإعلان الرئاسي" بشأن اليوم العالمي للمرأة تقديرا لإنجازات المرأة الأميركية.

إيطاليا

يطلق على اليوم العالمي للمرأة في إيطاليا "La Festa della Donna"، ويتم الاحتفال باليوم من خلال تقديم زهور "الميموزا" الصفراء المشرقة، وفي اليوم نفسه تُباع باقات الزهور المشرقة بلون الشمس في كل ركن في شوارع إيطاليا، وتكمن الفكرة في تقدير الناس للنساء في حياتهم من خلال منحهن تلك الزهور، باعتبارها رمزا لقوة ورقة النساء، ويظهر شكل الزهور في الحلوى أيضا، حيث يختار بعض الإيطاليين الاحتفال بهذا اليوم عن طريق صنع كعكعة مصممة بشكل يشبه أزهار الميموزا الصغيرة، وعادة ما تكون الكعكة أسفنجية وتُقدم مع بعض المعجنات لمحاكاة شكل الزهرة.

الصين

يعدّ الثامن من مارس/ آذار عطلة وطنية في الصين منذ العام 1949، إذ تمنح العديد من الشركات للموظفات نصف يوم العمل كعطلة، بحيث تستطيع النساء قضاء فترة ما بعد الظهيرة للاحتفال، وعلى غرار عيد الحب يعدّ اليوم العالمي للمرأة في الصين فرصة لتقديم الهدايا تعبيرا عن الحب للنساء، ولذلك تم تبني هذا اليوم بوصفه يوما للفرص التجارية، وتستفيد العديد من العلامات التجارية من رغبة الناس في إنفاق الأموال لإحضار الهدايا للنساء من خلال إطلاق حملات التسويق والخصومات.

وتحتفل الصين بيوم الفتاة أيضا في السابع من مارس/ آذار، حيث يتم تكريسه لتقدير إنجازات النساء الصينيات الأصغر سنا في المدارس والجامعات.

برلين

صوّت البرلمان في برلين على يوم 24 يناير/ كانون الثاني لصالح الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المعروف باسم Frauentag ليصبح إجازة عامة، وهو ما يعني أن العمال في العاصمة الألمانية وهي الوحيدة التي تعترف باليوم كإجازة عامة سيحصلون على عطلة الجمعة.

المملكة المتحدة

يُحتفل في المملكة المتحدة باليوم العاملي للمرأة بطرق عدة، مع التركيز بشكل خاص على زيادة الوعي بالقضايا الاجتماعي والسياسية التي تؤثر على المرأة، وتجري العديد من الأحداث في جميع أنحاء البلاد هذا العام تقديرا لليوم العالمي للمرأة بهدف جمع الأموال لمؤسسات خيرية محددة مكرسة لحقوق المرأة، ويمكن الاطلاع على تقرير فعاليات اليوم العالمي للمرأة 2019 هنا.

ودخلت العديد من العلامات التجارية للأزياء في شراكة مع الجمعيات الخيرية النسائية لجمع الأموال من خلال مبيعات الملابس المخصصة لليوم العالمي للمرأة، وعلى سبيل المثال اتفقت شركة Net-a-Porter مع عدد من العلامات التجارية الفاخرة بما في ذلك إيزابيل مارانت وفكتوريا بيكهام لدعم الجمعية الخيرية النسائية العالمية "نساء من أجل النساء".

إسبانيا

احتفلت أكثر من خمسة ملايين عاملة باليوم العالمي للمرأة عام 2018 من خلال إضراب تاريخي دام 24 ساعة للاحتجاج على فجوة الأجور بين الجنسين والعنف المنزلي والتمييز الجنسي في مكان العمل، وتم الحشد في جميع أنحاء البلاد في أكثر من 200 موقع، وتم تشجيع المنظمين المشاركين على عدم إنفاق أي أموال في هذا اليوم وعدم المشاركة في أي أعمال منزلية، وفي هذا العام من المتوقع تنظيم احتجاجات مماثلة من قبل المنظمة النسوية The 8M Commission.

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