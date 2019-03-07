شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى الخضروات ممكن تكون سبب رفع ضغطك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخضروات لا شك من أهم أنواع الطعام المفيدة لجسم الإنسان، ويكمن سر الخضروات وفائدتها فى أنها تمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية المفيدة، ووفقا لتقرير نشر بموقعcare2 فإن المركبات النباتية هى المفيدة فى الخضروات، ولطالما ارتبطت الخرضوات الورقية كالسبانخ بتخفيض نسب الإصابة بمشكلات القلب وأمراضه.



البنجر

البنجر من أهم أنواع الخضروات التى تحسين حالة الجسم، وتعمل على فتح الأوعية الدموية وتخفض من ضغط الدم، لذا فهو مفيد لكن للأشخاص الطبيعين فقط، أما من يعانون من أمراض ومشكلات بالقلب فغير مناسب، فهو غنى بأكسيد النيتريك، ما يعزز سريان الدم بالأعضاء والعضلات، مما يعزز قدرة الجسم على بذل المجهود وممارسة تمرينات الجسم.



البنجر

أما عن ارتفاع ضغط الدم، فمن يعانى منه ويتعاطى عقاقير وأدوية لضبطه، مثل النتروجليسرين أو مثبطات الفوسفو، وهى مثبطات غالبا ما توجد فى أدوية ضعف الانتصاب، فليس عليهم تناول الكثير من الخضروات لإن النظام الغذائى النباتى فى تلك الحالة يصبح غير آمن على مستوى ضغط الدم، لذا فإذا كنت مريض ضغط دم عليك باستشارة طبيبك الخاص الذى يجب أن يحدد لك قائمة بالأطعمة المسموحة، وأخرى ممنوعة.