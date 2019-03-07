أثر المواد الكيميائية المسرطنة في انقسام الخلايا وتكاثرها

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يتكون الجسم البشري من مئات البلايين من الخلايا ، وتتعرض بلايين الخلايا للموت كل دقيقة ، وويعوض الجسم هذه الخلايا ببلايين الخلايا الجديدة التي التي تنشأ عن الانقسام ، وتنقسم كل خلية لخليتين متماثلتين ، وتتضاعف محدثة العديد من الانقسامات ، فالخلايا الجديدة تأخذ مكان الخلايا القديمة الميتة ، ويحدث الانقسام الطبيعي للخلايا عند وصول إشارات كيميائية للحمض النووي الريبي الناقص الأكسجين في النواة ، وتنتج الخلايا الجديدة بنفس عدد الخلايا الميتة ، وليس أكثر منها .
كيف يحدث السرطان ؟
يحدث السرطان نتيجة التكاثر الشاذ للخلايا، حيث لا تستطيع الجينات في الخلايا السرطانية الاستجابة لإشارات تنظيم النمو ، وتواصل رحلتها في النمو والتكاثر والتضاعف ، فينتج عنها كتلة تسمى ورم ، وليس من الضروري أن تكون جميع الأورام سرطانية حيث يمكن أن يتكون ورم حميد بحيث لا ينتقل لباقي الأنسجة المحيطة به أو ينتشر في أجزاء أخرى من الجسم كالأورام السرطانية .
يتسبب السرطان في حدوث أورام خبيثة ، ويقوم الورم الخبيث بمهاجمة الأنسجة السليمة المحيطة به مما يؤدي لتلفها حيث يقوم بالضغط عليها ، كما يمكن للخلايا أن تنفصل عن الورم الخبيث ، ويتم سيرها في الدم ، أو تحملها الغدد الليمفاوية ، ويتم انتقالهت بعد ذلك لأجزاء أخرى من الجسم مستمرة رحلتها في التكاثر والتضاعف ، فتتسبب في تكوين أورام ثانوية ، ويطلق على انتقال الورم الأصلي من مكانه الأصلي لأجزاء أخرى من الجسم النقيلة ، كما يجد الكثير من الناس صعوبة في علاج مثل هذه الأورام إلا في حال اكتشافها في مراحلها المبكرة .
يحدث السرطان كبداية للفساد الخلوي الموضعي الذي يؤدي لخلل في وظائف الجسم الحيوية ، وينتج عن هذا الخلل تكاثر عشوائي لهذه الخلايا الفاسدة ، وقد لا تستطيع الأجسام مقاومة تلك الأورام الناتجة عن هذا التكاثر العشوائي فتضعف متسببة في انتقال الأورام في أجزاء متفرقة من الجسم وحدوث السرطان .
كما يمكن تعريف السرطان بأنه مرض خلوي لا تستطيع الخلايا فيه قادرة على الموت الخلوي المبرمج .
أثر المواد الكيميائية المسرطنة في انقسام الخلايا
لاشك أن المواد الكيميائية المسرطنة تزيد من فرص الإصابة بمرض السرطان حيث تحدث تغيراً بالأيض الخلوي ، وتتسبب في أضرار بالغة بالحمض النووي ، بشكل يمنع العمليات البيولوجية من القيام بدورها ، كما يمكن أن تكون حافز للانقسام الخلوي الخبيث والغير محكوم ، مما ينتج عنه الإصابة بالأورام السرطانية .
مواد مسببة للسرطان
-هناك العديد من المواد المتسببة في حدوث السرطان مثل : الأفلاتوكسين ،وينتج من فطر الرشاشيات الذي يلاحظ نموه على الحبوب المخزنة كالجوز .
-بعض الفيروسات قد تتسبب في حدوث السرطان مثل : فيروسات الالتهاب الكبدي ، وفيروس الورم الحليمي البشري .
-النفايات الناتجة عن عمليات التعدين ، وكذلك البنزين ، والأسبستوس ، والكيبون .
-الدخان والتبغ من أكثر المواد المصنفة ضمن مسببات السرطان حيث يحتوي التبغ على البنزوبيرين ،والنيتوزامين .
-النيتروسيكوتين والألدهيدات المشعة .
–مادة الفورمالهيد والتي تستخدم في التحنيط .
-كلوريد الفينيل الذي يستخدم في صناعة البولي كلوريد الفينيل .
والجدير بالذكر أن بمجرد دخول مثل تلك المواد للجسم يحازل الجسم جاهداً القضاء عليها من خلال عملية التحول الإحيائي ، والغرض من هذا التحول تحويل هذه المواد المسرطنة لمواد محللة يستطيع الجسم التخلص منها بسهولة ، ولكن يحدث العكس وتزيد التفاعلات من سُمية المواد المسرطنة .
فالحمض النووي أليف النواة لذلك تعد إلكترونات الكربون الإنحلالية مسببة للسرطان بسبب ردة الفعل الهجومية للحمض النووي عليها مثال على ذلك :
عند تسمم الإنزيمات البشرية بالألكينات ينتج عنه الإيبوكسيد وهو محب الإلكترونات ، فيقوم بمهاجمة الحمض النووي ويتحد معه برابطة دائمة ، وهذا ما يحدث مع البنزوبيرين الموجود في دخان التبغ من ويجعله من المواد المسرطنة .
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