انت الان تتابع موضوع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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المغذيات الأساسية هي مركبات لا يستطيع الجسم صنعها أو لا يمكنه صنعها بكميات كافية ، وفقا لمنظمة الصحة العالمية ، يجب أن تأتي هذه المواد الغذائية من الغذاء ، وأنها حيوية للوقاية من المرض والنمو والصحة الجيدة ، في حين أن هناك العديد من العناصر الغذائية الأساسية ، يمكن تقسيمها إلى فئتين: المغذيات الكبيرة والمغذيات الدقيقة.

تؤكل المغذيات الكبيرة بكميات كبيرة وتشمل اللبنات الأساسية لنظامك الغذائي و تشمل البروتين والكربوهيدرات والدهون و التي توفر الطاقة لكم ، و الفيتامينات والمعادن هي المغذيات الدقيقة ، والجرعات الصغيرة تقطع شوطا طويلا. هناك ست مجموعات رئيسية من المغذيات الدقيقة الأساسية والمغذيات الكبيرة.

المغذيات الأساسية للجسم

البروتين

– البروتين ضروري لصحة جيدة ، و يوفر البروتين اللبنات الأساسية للجسم ، وليس فقط للعضلات ، كل خلية من العظام إلى الجلد إلى الشعر ، تحتوي على البروتين ، كما أن حوالي 16 في المائة من وزن جسم الشخص العادي هو من البروتين، و يستخدم البروتين في المقام الأول للنمو والصحة وصيانة الجسم.

– جميع الهرمونات و الأجسام المضادة وغيرها من المواد الهامة تتكون من البروتين ، لا يستخدم البروتين لتغذية الجسم إلا عند الضرورة ، و تتكون البروتينات من الأحماض الأمينية المختلفة ، في حين أن الجسم يمكن أن يخلق بعض الأحماض الأمينية من تلقاء نفسه ، هناك العديد من الأحماض الأمينية الأساسية التي لا يمكن أن تأتي إلا من الغذاء.

مصادر البروتين

في حين أن اللحوم و الأسماك و البيض هي مصادر جيدة للأحماض الأمينية الأساسية ، يمكنك أيضًا الحصول على البروتين من مصادر نباتية مثل الفول والصويا والمكسرات وبعض الحبوب ، و يعتمد مقدار البروتين الذي تحتاجه يوميًا على مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك مدى نشاطك وعمرك ، و على الرغم من الشعبية المتزايدة للأنظمة الغذائية عالية البروتين ، لم تكن هناك دراسات كافية لإثبات أنها أكثر صحة أو يمكن أن تؤثر على فقدان الوزن ، وفقا لمايو كلينيك .

الكربوهيدرات

– الكربوهيدرات ضرورية لجسم صحي ، الكربوهيدرات تغذي جسمك ، وخاصة الجهاز العصبي المركزي والدماغ ، و تشكل حماية ضد المرض ، وفقا لمايو كلينيك .

– يجب أن تشكل الكربوهيدرات 45 إلى 65 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية ، طبقاً للمبادئ التوجيهية الغذائية للأميركيين .

مصادر الكربوهيدرات

قبل أن تتناول الخبز الأبيض أو المعكرونة ، ضع في اعتبارك أن نوع الكربوهيدرات الذي تتناوله مهم ، بعض الكربوهيدرات هي أكثر صحة من غيرها ، اختيار الحبوب الكاملة والفاصوليا والخضار والفاكهة الغنية بالألياف بدلاً من الحبوب المكررة والمنتجات ذات السكر المضاف.

الدهون

– غالباً ما تتعرض الدهون إلى حالة سيئة ، لكن الأبحاث الحديثة أظهرت أن الدهون الصحية جزء هام من النظام الغذائي الصحي ، و ذلك وفقا لمدرسة هارفارد الطبية ، تدعم الدهون العديد من وظائف الجسم مثل امتصاص الفيتامينات والمعادن وتخثر الدم وخلايا البناء وحركة العضلات.

– الدهون عالية في السعرات الحرارية ، ولكن هذه السعرات الحرارية هي مصدر طاقة مهم لجسمك ، و توصي المبادئ التوجيهية الغذائية للأميركيين بأن 20 إلى 35 في المائة من السعرات الحرارية اليومية تأتي من الدهون ، لكن منظمة الصحة العالمية تقترح الاحتفاظ بها تحت 30 في المائة من السعرات الحرارية.

– يمكن أن يساعدك إضافة الدهون الصحية في حميتك على تحقيق التوازن بين نسبة السكر في الدم ، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والنوع الثاني من داء السكري ، وتحسين وظائف الدماغ ، كما أنها مضادة قوية للالتهابات ، وقد تقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل والسرطان ومرض الزهايمر.

مصادر الدهون

الدهون المشبعة الأكثر شهرة هي أوميغا 3 وأحماض أوميغا 6 الدهنية ، الدهون غير المشبعة مهمة لجسمك لأنها توفر الأحماض الدهنية الأساسية التي لا يستطيع جسمك صنعها، يمكنك العثور على هذه الدهون الصحية في المكسرات والبذور والأسماك والزيوت النباتية (مثل الزيتون والأفوكادو وبذور الكتان). يوفر زيت جوز الهند دهون نباتية على شكل ثلاثي غليسريد متوسط ​​السلسلة الذي ينقل فوائد صحية مثل الاستخدام الأسرع للأعضاء كوقود ومراقبة للشهية ، و تجنب الدهون غير المشبعة والحد من تناول الدهون المشبعة الحيوانية مثل الزبدة والجبن واللحوم الحمراء والآيس كريم.

الفيتامينات

– الفيتامينات ضرورية لدرء المرض والبقاء بصحة جيدة. يحتاج الجسم إلى هذه المغذيات الدقيقة لدعم وظائفه. هناك 13 فيتامينات أساسية يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح ، بما في ذلك الفيتامينات A و C و B 6 و D.

– كل فيتامين يلعب دورا هاما في الجسم ، وعدم الحصول على ما يكفي منهم يمكن أن يسبب مشاكل صحية ومرض ، الفيتامينات ضرورية للرؤية الصحية والجلد والعظام ، و الفيتامينات قد تقلل من خطر سرطان الرئة والبروستاتا ، وهي مضادات أكسدة قوية ، تعزز الفيتامينات مثل فيتامين سي الجهاز المناعي وتساعد الجسم على الشفاء.

مصادر الفيتامينات

إذا كنت تأكل نظامًا غذائيًا متنوعًا ومتوازنًا مليئًا بالخضراوات والفواكه ، ولديك جهاز هضمي طبيعي وصحي ، فمن المحتمل ألا تحتاج إلى تناول مكملات الفيتامينات.

المعادن

– مثل الكثير من الفيتامينات والمعادن تساعد في دعم الجسم ، فهي ضرورية للعديد من وظائف الجسم ، بما في ذلك بناء عظام وأسنان قوية ، وتنظيم التمثيل الغذائي الخاص بك ، والبقاء على ما يرام. بعض المعادن الأكثر شيوعا هي الكالسيوم والحديد والزنك.

– بالإضافة إلى تقوية العظام ، يساعد الكالسيوم في إرسال الإشارات العصبية ، والحفاظ على ضغط الدم السليم ، وتقلص العضلات والاسترخاء ، و يدعم الحديد خلايا الدم الحمراء وخلق الهرمون ، في حين يعزز الزنك من نظامك المناعي وشفاء الجروح.