تضرب الكلى وتُسبب السُمنة.. إليكِ مخاطر مشروبات "الدايت"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - المشروبات الغازية ليست الخيار الأكثر صحة، وتلك التي يطلق عليها وصف "الدايت"، هذا ما أظهرته دراسات متخصصة حديثة ذكرت أنها لا تختلف عن العادية، بل ربما هي أسوأ منها بكثير، رغم أن من يشربونها يتصورون أنها صحية أكثر من العادية.

وبهذا الخصوص، إليك بعض المخاطر كما نشرها موقع "بابا ميل " والتي ستجعلك تفكرين مرارا قبل تناولها.

السكتة الدماغية وأمراض القلب

ترتبط المشروبات الغازية المحلاة بالمحليات الصناعية بفرص أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية ومضاعفات القلب، وأظهرت الدراسات أن الذين شربوا مشروبين غازيين يوميا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بشكل عام وبمضاعفات القلب والجلطة.

تسبب السمنة والسكري

نفت دراسة حديثة عام 2017 أن المحليات الصناعية تساعد في إنقاص الوزن، بل على العكس هي مرتبطة بالبدانة، وأكدت دراسة ثانية عام 2018 هذه النتائج، بل وزادت أن المحليات الصناعية قد تسبب أو تزيد من مرض السكري.

تثير الاكتئاب

أظهرت دراسة أن هناك علاقة بين استهلاك المشروبات الغازية المحلاة صناعيا ومعدلات أعلى للاكتئاب، فقد أظهرت أن شاربي المشروبات المحلاة صناعيا يعانون من الاكتئاب أكثر من أولئك الذين يشربون المشروبات المحلاة بالسكر.

تسبب الإدمان

قد يؤدي الجمع بين الكافيين والمحليات الصناعية في المشروبات الغازية إلى الإدمان، ووفقا لدراسة نشرت عام 2008، فإن المحليات الصناعية تحفز الشعور بالبهجة في دماغنا مثل السكر، والنتيجة هي أن الدماغ يطالب بالمزيد منها من أجل تحقيق الرغبة المرتفعة بالسكر التي يتوق إليها.

تؤدي لارتفاع ضغط الدم

في عام 2016، تم إجراء اختبار بين مئات الطلبة، تناول بعضهم المشروبات الغازية العادية، وشرب آخرون مشروبات الحمية، بينما لم يشترك آخرون في ذلك، وتبين أن من تناولوا المشروبات الغازية الدايت كانوا ذوي ضغط أعلى ممن شربوا المشروبات العادية وأن من امتنعوا عن تناولها كان ضغطهم عاديا.

خلل في وظائف الكلى

هناك علاقة واضحة بين الخلل في وظائف الكلى وشرب المشروبات الغازية الدايت بانتظام، حيث يرتبط شربها يوميا مع زيادة احتمالات الخلل في وظائف الكلى، ولم يتم العثور على مثل هذا الرابط لدى من يتناولون المشروبات الغازية المحلاة بالسكر.

تتلف الأسنان

المواد الحمضية في المشروبات الدايت تتلف مادة المينا التي تحمي الأسنان؛ ما يجعلها عرضة لجميع أنواع المخاطر، وتآكل الأسنان المرتبط بالحموضة العالية للمشروبات مرتفع بشكل مذهل.

ترتبط بالخرف والزهايمر

في دراسة أجريت بين من تجاوزوا الستين، وتناولت نظامهم الغذائي لعشر سنوات، وجد الباحثون أن من تناولوا المشروبات الغازية الدايت كانوا عرضة أكثر بثلاث مرات للمعاناة من الخرف ومرض الزهايمر ممن تناولوا المشروبات الغازية السكرية.

باختصار، معظم الدراسات تظهر العلاقة المتبادلة والمخاطر الصحية المختلفة للمشروبات الغازية الدايت، تذكري أن البديل الصحي الوحيد للصودا هو عدم تناولها على الإطلاق.