شكرا لقرائتكم خبر عن ليه جسمك بيكهرب فى الشتاء؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ساعات وإحنا بنسلم على حد يقولنا أنت كهربتنى.. صح.."، مشكلة يتعرض لها الكثيرون دون معرفة السبب، لذا نتعرف فى التقرير التالى على أفضل الطرق التى تجنبك هذا الموقف المحرج وفقا لموقع " dengarden".

وقال التقرير، إن نوعية الأقمشة التى نرتديها لها دور كبير فى هذا الأمر، فالذين يرتدون البولستر يستطعون إفراز كهرباء على الآخرين، وأيضا الذين يرتدون الأحذية ذات النعل المطاطى أو عند المشى بجوار الستائر الصناعية أو السجاد الصوف تتراكم الشحنات الكهربائية بالجسم، ما يسبب فى إفرازها على الأخرين، لذا ينصح التقرير بضرورة ارتداء الجوارب أو الملابس القطنية بدلاً من الصناعية.



لو بتكهرب وانت ماشي

وأشار التقرير إلى وجود بعض المواد التى تستخدم أثناء عملية غسيل الملابس، خاصة بجعل الأقمشة طرية، وهذا الأمر يحد من كهربة الأشخاص، وأيضا على رش السجاد والستائر به، للتقليل والحد من الشعور بالكهرباء.



بتكهرب وأنت ماشي

وينصح التقرير بإمكانية وضع فنجان صغير من الخل الأبيض أثناء غسيل الملابس، فهذه الحيل تحد من إفراز الكهرباء، كما أكد التقرير ضرورة استخدام ترطيب الهواء والجلوس فى مكان غير جاف وغير بارد، لأنه يقلل الشعور بالكهرباء.

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