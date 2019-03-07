شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أعرف أن طفلي يعاني من القلق؟..النوم ووجع المعدة أهم الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل كثرة الخلافات بين الأم والأب؟.. التفكير الدائم في الغد؟..هناك العديد من الأشياء التي تسبب إصابة الطفل بالقلق ومنها كثرة الخلافات الزوجية بين الأب والأم أمام اطفالهم هي أبرز الأسباب، فنجد أن الطفل يعاني من القلق والتوتر وعدم القدرة علي التركيز الجيد في ممارسة حياته بشكل طبيعي، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي بعض الأعراض التي تشير إلي أن هذا الطفل يعاني من القلق، وذلك وفقا لموقع " betterhealth".



اعراض القلق عند الاطفال

أشار التقرير، إلي أننا نجد أن الأطفال الذي يعانون من القلق، دائمون الرغبة في الانفصال عن الأبوين يرغبون في الجلوس بمفردهم، لأن الوحدة تشعرهم بالطمائنية، وهذا ما نجده فهؤلاء الأطفال أنهم دائمون الشعور بالخوف من القيام بأي فعل أو التحدث مع أي شخص، ولذا أحذر هذه العلامات.

وأوضح التقرير، إلي أن الأطفال الذين يعانون من القلق يجدون صعوبة في النوم أو الرغبة الملحة في النوم لعدد ساعات طويلة دون انقطاع، ويأتي ذلك رغبة منهم في الهروب من الشعور بالقلق، كما أنهم يرون كوابيس بشكل دائم في الحلم.



القلق والاطفال

وأكد التقرير، علي أن هناك بعض الأعراض الجسمانية التي يصاب بها الطفل الذي يعاني من القلق، كألم شديد في المعدة، أو الصداع المستمر، وينتابه بعض الظواهر الغريبة كمص الأصابع واللعب بالشعر والرغبة في قصه، كما أنه يصبح شخص عنيد ويرغب في تحقيق ما يشعر هو به دون الرجوع لأي شخص أخر.

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