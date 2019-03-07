انت الان تتابع موضوع بحث عن الاعاقة العقلية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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الإعاقة الذهنية كانت تسمى في الماضي بالتخلف العقلي ، بذكاء أو قدرة ذهنية دون المستوى المتوسط و نقص المهارات اللازمة للحياة اليومية ، و يمكن للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية تعلم مهارات جديدة ، لكنهم يتعلمونها ببطء أكبر ، و هناك درجات متفاوتة من الإعاقة الذهنية ، من معتدلة إلى عميقة.
ما هي الإعاقة الذهنية ؟
– الاعاقة الذهنية تشمل الأداء الفكري ، و يُعرف أيضًا باسم IQ ، و هذا يشير إلى قدرة الشخص على التعلم ، و العقل ، و اتخاذ القرارات ، و حل المشكلات.
– الاعاقة في السلوكيات التكيفية ، و هذه هي المهارات اللازمة للحياة اليومية ، مثل القدرة على التواصل الفعال والتفاعل مع الآخرين ، والعناية بنفسه.
– يتم قياس الذكاء (حاصل الذكاء) من خلال اختبار الذكاء ، و متوسط معدل الذكاء هو 100 ، مع غالبية الناس الذين سجلوا ما بين 85 و 115 ، و يعتبر الشخص معوق فكريا إذا كان لديه أو لديها معدل ذكاء أقل من 70 إلى 75.
– لقياس السلوكيات التكيفية للطفل ، سوف يقوم أخصائي بمراقبة مهارات الطفل و مقارنتها بالأطفال الآخرين من نفس العمر ، و الأشياء التي يمكن ملاحظتها تشمل مدى قدرة الطفل على إطعام نفسه أو تلبيس نفسه ؛ مدى قدرة الطفل على التواصل مع الآخرين وفهمهم ؛ و كيف يتفاعل الطفل مع العائلة و الأصدقاء وغيرهم من الأطفال من نفس العمر.
– يُعتقد أن الإعاقة الذهنية تؤثر على 1٪ من السكان ، من بين المصابين ، 85٪ لديهم إعاقة ذهنية خفيفة ، و هذا يعني أنها أبطأ قليلاً من المتوسط لتعلم معلومات أو مهارات جديدة ، مع الدعم المناسب ، سيكون معظمهم قادرين على العيش بشكل مستقل مثل البالغين.
علامات الإعاقة الذهنية عند الأطفال
هناك العديد من العلامات المختلفة للإعاقة الذهنية لدى الأطفال ، و قد تظهر العلامات خلال مرحلة الطفولة ، أو قد لا تكون ملحوظة حتى يصل الطفل إلى سن المدرسة ، وهو يعتمد في كثير من الأحيان على شدة الإعاقة ، و بعض العلامات الأكثر شيوعًا للإعاقة الذهنية هي:
– الانتباه ، الجلوس ، الزحف ، أو المشي في وقت متأخر.
– الحديث متأخرا أو يواجه مشكلة في التحدث.
– بطيء لإتقان أشياء مثل التدريب على الرضاعة ، و ارتداء الملابس ، و إطعام نفسه. صعوبة تذكر الأشياء.
– عدم القدرة على ربط الإجراءات بعواقب.
– مشاكل السلوك مثل نوبات الغضب.
– صعوبة في حل المشكلات أو التفكير المنطقي.
– في الأطفال الذين يعانون من إعاقة ذهنية شديدة أو عميقة ، قد تكون هناك مشاكل صحية أخرى أيضًا ، قد تتضمن هذه المشاكل نوبات اضطرابية ، اضطرابات المزاج ( القلق ، التوحد ، إلخ) ، ضعف المهارات الحركية ، مشاكل في الرؤية ، أو مشاكل في السمع.
اسباب الإعاقة الذهنية
أي شيء في أي وقت يتعارض مع نمو الدماغ الطبيعي ، يمكن أن يؤدي العجز الذهني ، و مع ذلك لا يمكن تحديد سبب معين للإعاقة الذهنية إلا في ثلث الوقت ، و الأسباب الأكثر شيوعًا للإعاقة الذهنية هي:
– الظروف الوراثية ، وتشمل هذه الأشياء مثل متلازمة داون و متلازمة X الهشة.
– مشاكل أثناء الحمل ، و الأشياء التي يمكن أن تتداخل مع تطور دماغ الجنين تشمل الكحول أو تعاطي المخدرات ، سوء التغذية ، عدوى معينة ، أو تسمم الحمل.
– مشاكل أثناء الولادة ، و قد تنجم الإعاقة الذهنية إذا حرم الطفل من الأكسجين أثناء الولادة أو ولد سابقًا لأوانه.
– المرض أو الإصابة، و يمكن أن تؤدي العدوى مثل التهاب السحايا أو السعال الديكي أو الحصبة إلى الإعاقة الذهنية ، كما يمكن أن تسببه الإصابة الشديدة في الرأس ، أو الغرق شبه التام ، أو سوء التغذية الشديد ، أو الإصابة بالعدوى في الدماغ ، أو التعرض للمواد السامة مثل الرصاص ، أو الإهمال الشديد أو الإساءة.
– لا شيء من ما سبق ، حيث أنه في ثلثي الأطفال الذين لديهم إعاقة ذهنية ، يكون السبب غير معروف.
الوقاية من الإعاقة الذهنية
– يمكن الوقاية من بعض أسباب الإعاقة الذهنية ، و أكثر هذه الأعراض شيوعًا هي متلازمة الكحول الجنينية ، و يجب على النساء الحوامل عدم شرب الكحول ، إن الحصول على الرعاية المناسبة قبل الولادة ، وتناول فيتامين ما قبل الولادة ، والحصول على اللقاح ضد بعض الأمراض المعدية يمكن أن يقلل أيضًا من خطر أن يولد طفلك بإعاقات ذهنية.
– في العائلات التي لديها تاريخ من الاضطرابات الوراثية ، يمكن التوصية بإجراء اختبار جيني قبل الحمل .
– بعض الاختبارات، مثل الموجات فوق الصوتية و بزل السلى ويمكن أيضا من خلالها تحديد الاصابة.
تشخيص الإعاقة الذهنية
قد يشتبه في الإعاقة الذهنية لأسباب عديدة مختلفة ، و إذا كان لدى الطفل تشوهات جسدية توحي بوجود اضطراب جيني أو استقلابي ، يمكن إجراء مجموعة متنوعة من الاختبارات لتأكيد التشخيص ، وتشمل هذه اختبارات الدم ، واختبارات البول ، واختبارات التصوير للبحث عن المشاكل الهيكلية في الدماغ ، أو تخطيط كهربية الدماغ ( EEG ) للبحث عن أدلة على الاصابة.
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