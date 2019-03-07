شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتغلب على الضغط النفسى عند اتخاذ القرارات فى حياتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في كل صباح تستيقظ على مجموعة من القرارات التي يجب اتخاذها، بعضها قرارات بسيطة مثل: الملابس التى ترتديها، وماذا تأكل لتناول الإفطار، وقرارات صعبة تحتاج إلى تفكير أكبر، وبالتالى تشعر بالاستنزاف والتعب من كثرة القرارات، وهو ما يؤدى إلى حالة تسمى "Decision Fatigue" وهو نقص فى الطاقة والتركيز مما يؤدى إلى اتخاذ قرارات خاطئة، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية التغلب على هذه الحالة من الضغط النفسى لاتخاذ قرارات فى حياتك، بحسب موقع " care2".



صعوبة اتخاذ القرارات

كن بسيطاً

حاول التقليل من عدد القرارات اليومية التى تتخذها، مثل: ماذا ترتدى اليوم من ملابس؟، حيث يمكنك ارتداء نفس الملابس أو تجهيز ملابسك على مدار الأسبوع يوم الإجازة، وبدلاً من التفكير فى وجبة الافطار التى تتناولها اليوم اتبع خطة وجبات أسبوعية محددة لتناول الطعام، وبالتالى يقل عدد القرارات التى تتخذها وتقل معها الضغوط النفسية.

تحديد الأولويات

سواء كان الأمر يتعلق بمعالجة مشروع شخصي أو التعامل مع شيء ما تم تأجيله، يمكنك جدولة أهم مهامك في الجزء الأول من اليوم، وحاول تقليل عدد المهام التى يمكنك اتخاذها وحدد الأولويات واحذف الأشياء غير المهمة .

ويساعد تحديد الأولويات على التقليل من المشكلات التي تحظى باهتمامك بدلاً من استخدام كل طاقتك فى اتخاذ القرار.



اتخاذ قرارات

تخلص من الفوضى فى ذهنك

يحتاج الجميع إلى التخلص من الفوضى فى الذهن من حين إلى آخر، من خلال أخذ استراحة فى منتصف اليوم بالمشى يومياً فى المساحات الخضراء أو ممارسة هواية تفضلها، لأن هذه الأشياء تساعدك على التخلص من الفوضى العقلية التي تتراكم على مدار اليوم وتشجعك على التركيز بشكل أفضل.

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