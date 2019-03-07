شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة..شوربة الثوم لصحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثوم من أفضل الأطعمة التى لها خصائص طبية وعلاجية عديدة، خاصة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، من خلال صحتك فى وصفة نتعرف على كيفية إعداد وصفة شوربة الثوم المفيدة لصحة قلبك، بحسب موقع "step to health".



شوربة الثوم

فوائد شوربة الثوم

ذكرت الدراسات أن الثوم يساعد على تقليل مستويات الدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول السيئة في الدم، كما يقلل من ضغط الدم المرتفع، ويساعد على منع تصلب الشرايين، فمع تقدمك في العمر ، تتوقف الشرايين عن المرونة، ولا يتدفق الدم بسهولة، وتبدأ المشكلات في الحدوث، ويمكن أن يساعد الثوم على تنظيفها وجعلها أكثر مرونة.

وهناك فائدة أخرى للثوم تتمثل في قدرته على المساعدة في منع الجلطات والسماح بتدفق الدم بسرعة أكبر.

و الثوم أيضا له فوائد أخرى، منها القدرة على المساعدة في خفض الحمى والسخونية والحد من السعال والصداع، وآلام المعدة، كما يمكن أن يساعد أيضا في تخفيف الربو والتهاب القصبة الهوائية والحد من السكر في الدم، كما أن هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن الثوم يمكن أن يساعد في منع سرطان القولون والمستقيم وسرطان المعدة.



الثوم

وصفة شوربة الثوم

بصلة مقطعة نصفين

5 شرائح من الخبز

كُرات

1 جزرة

حفنة من الثوم الطازج

عظام أو مواسير

2 بيضة

زيت الزيتون

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو

نصف فلفل حريف

القليل من البقدونس





الطريقة

- اغلي الكرات والجزر وعظم اللحم في إناء يحتوي على كمية كافية من الماء لتغطية جميع المكونات، ثم تضيف البقدونس وأتركها على النار لمدة نصف ساعة، وعندما تصبح الشوربة جاهزًا ، ضع المكونات جانباً.

-فى إناء أخر ضع زيت الزيتون مع الثوم مع الفلفل وعندما ترى الثوم محمرًا ضع شرائح الخبز بعد تقطيعها إلى قطع، ثم تقلى جيدا ويضاف ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو، بعد ذلك أضفه على الشوربة التى أعددتها مسبقاً.

-اطهيها على نار متوسطة لمدة 25 دقيقة مع التقليب بشكل جيد.

-أضف البيض إلى الوصفة، ثم ضع القليل من الزيت في مقلاة أخرى وضع بعض الثوم الطازج ثم ضعه فوق الشوربة.

فى إطار اهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريون من معلومات واستشارات طبية، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة، لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب.

للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]