شكرا لقرائتكم خبر عن البسيه بس متأفوريش..8 مخاطر لارتداء الكعب العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للشياكة والأناقة معايير ويعتبر الكعب العالى رمز من رموز الاناقة وتفضله الكثيرات سواء كانت طويلة القامة او قصيرة، ولكن البعض منهن لا يستغنوا عن ارتداء الكعب العالى يوميا وذلك قد يعرضهم لمخاطر صحية تؤثر على صحتهن وصحة العظام.

ووفقا لما ذكره موقع stylecraze، فأن الافراط فى ارتداء الكعب العالى هى

كعب عالى

1:ألم شديد اسفل الظهر، فاغلب النساء اللاتى يرتدين الكعب العالى هن الاكثر عرضا لمشاكل الظهر.

2:الم فى عضلات الساق وهى من ابرز الاثار الجانبية لارتداء الكعب العالى لفترات طويلة.

3:نظرا لان الكعب العالى يتسبب فى عدم استقامة القدم فيسبب ذلك الضغط على القدم بشكل خاطئ وغير مريح ويسبب الم شديد فى المفاصل.

4:نظرا للضغط الشديد على الاصابع والقدمين يسبب الكعب العالى دوالى القدمين وتشوهات فى القدم.



اضرار الكعب

5: التواء الكاحلين من ابرز المشاكل التى يسببها ارتداء الكعب العالى.

6:الافراط فى ارتداء الكعب العالى يؤثر على صحة الاظافر ويعرضها للكسر وغرسها داخل القدم.

7:نظرا لارتداء الكعب العالى بشكل مستمر يؤثر ذلك على الجلد ويسبب تشقق القدمين.

8: قد يسبب ارتداء الكعب العالى انحناء فى العمود الفقرى على المدى البعيد، وذلك بسبب عدم تناسق ارتفاع الكعب العالى مع درجة القوس فى الظهر.

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