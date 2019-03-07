شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تبوظى بشرتك.. حاربى التجاعيد بالأكل والرياضة والزيوت الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التجاعيد من المشاكل الجلدية التى تعانى منها الفتيات ويزيد عندهن الشعور بالضيق والتوتر خوفا على جمالهن وإصابتهن بالعجز، قد يتعرض بعض السيدات للتجاعيد مبكرا لعدة أسباب منها الأفراط فى استخدام مستحضرات التجميل أو التغذية غير الصحية.

ووفقا لما ذكره موقع thecrunchymoose فإن هناك بعض النصائح التى تساعد على تأخير علامة التجاعيد فى البشرة ومنها:



خضروات

1: الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية مثل الخضراوات والفواكه والابتعاد عن الأطعمة الدهنية والوجبات السريعة التى تزيد من ظهور التجاعيد وحبوب الشباب .

2: الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية والكحولية ، فهى تؤثر على صحة الجسم والبشرة.

3:الاهتمام بترطيب البشرة صباحا ومساء فذلك يعمل على حمايتها ونضارتها والوقاية من التجاعيد.



ترطيب البشرة

4:ممارسة الرياضة من أهم الوسائل التى تحافظ على صحة الجسم والبشرة وتحد من ظهور التجاعيد ، وذلك بممارستها يوميا.

5:استخدام واقى الشمس قبل الخروج من المنزل فذلك يحميها من الاسمرار والتجاعيد.

6:النوم بعدد ساعات كافية لا تقل عن 6 ساعات، فالنوم يساعد على تهدئة البشرة وحمايتها من التجاعيد والبقع.

7:استخدام الزيوت الطبيعية التى تعزز صحة البشرة وتحافظ على نضارتها ومنها زيت جوز الهند وزيت الزيتون واللوز.