شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض الجلطة القلبية أهمها ضيق فى التنفس وغثيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث معظم الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية، عن الرجفان البطينى للقلب، الذي يحدث قبل أن يصل ضحية النوبة القلبية إلى غرفة الطوارئ.



اعراض الجلطة القلبية

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “MedicineNet”، يموت من 1 ٪ إلى 10 ٪ من ضحايا النوبة القلبية، وهؤلاء الضحايا الذين يعانون من أضرار كبيرة في عضلة القلب في البداية أو الذين يعانون من أضرار إضافية في وقت لاحق.

اعراض الجلطة القلبية

وعلى الرغم من أن أعراض النوبة القلبية في بعض الأحيان قد تكون غامضة ومعتدلة، من المهم أن نتذكر أن النوبات القلبية التي لا تنتج عنها أعراض أو أعراض خفيفة فقط يمكن أن تكون خطيرة ومهددة للحياة مثل النوبات القلبية التي تسبب ألمًا شديدًا في الصدر.

وغالبًا ما يعزو المرضى أعراض النوبة القلبية إلى "القلق" أو "عسر الهضم" أو "الإرهاق" أو "الإجهاد"، وبالتالي تأخير الحصول على عناية طبية فورية.

ولا يمكن للمرء المبالغة في التأكيد على أهمية السعى للحصول على عناية طبية فورية في وجود أعراض تشير إلى نوبة قلبية، والتشخيص المبكر والعلاج ينقذ الحياة، والتأخير في الوصول إلى المساعدة الطبية يمكن أن يكون قاتلاً.



اعراض الجلطة القلبية

ويمكن أن يؤدى التأخير في العلاج إلى انخفاض وظائف القلب بشكل دائم بسبب تلف أكبر في عضلة القلب، وقد يحدث الموت أيضًا نتيجة للظهور المفاجئ لعدم انتظام ضربات القلب مثل الرجفان البطيني.

أعراض وعلامات تحذير النوبة القلبية

اضطراب الصدر

يظهر على شكل ألم وامتلاء أو إحساس بالضغط على الصدر

ألم الصدر

هو علامة مميزة لنوبة قلبية، على الرغم من أنه يمكن أن يتخذ أشكالًا مختلفة.

ألم الفك ووجع الأسنان والصداع

يمكن لألم نوبة قلبية أن ينتقل إلى الذراعين أو الفك أو الرأس أو الظهر، وبعض الأشخاص يتحدثون عن ألم الأسنان أو الصداع كعرض من أعراض النوبة القلبية.

ومن الممكن أن تكون هذه الأنواع من الألم بدون ألم في الصدر أثناء النوبة القلبية.

ضيق في التنفس

الشعور بالضيق في التنفس هو أحد الأعراض الشائعة للنوبة القلبية، وقد يحدث ضيق في التنفس قبل أو أثناء ألم الصدر بسبب نوبة قلبية، وفي بعض الحالات، قد يكون مصحوبًا بأعراض نوبة قلبية أخرى دون أي ألم في الصدر.



اعراض الجلطة القلبية

غثيان

الغثيان أو الشعور بالغثيان على معدتك هو عرض أقل شيوعًا لكنه ممكن من النوبات القلبية.

قيء

يمكن أن يصبح الغثيان المصاحب للهجمة الحرارية شديدًا جدًا بحيث يحدث القيء.